La crisis política en Cartagena: Vox desafía a Arroyo y pide explicaciones

La crisis política en Cartagena ha alcanzado un punto crítico con la dimisión del nuevo director científico del CNIO y la decisión de los concejales no adscritos de retirar sus firmas de la moción de censura. Vox ha registrado un escrito ante la Secretaría General del Pleno solicitando que se mantenga la celebración del pleno extraordinario de la moción de censura convocado para este martes.

El nuevo director científico del CNIO dimite sin llegar a tomar posesión del cargo por la crisis interna. Los concejales López Pretel y Lorente registran un escrito para intentar impedir que el pleno extraordinario de este martes se cancele tras el desistimiento de Salinas y Sánchez del Álamo.

La alcaldesa del PP en Cartagena echa a Vox de su Gobierno y desactiva la moción de censura. Cuando parece que está hecho, alguien tira de la cuerda desde el otro extremo. Por el momento, se desconoce si se podrá votar en el pleno municipal.

Los dos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Cartagena, Gonzalo López Pretel y Diego Lorente, han registrado este lunes un escrito ante la Secretaría General del Pleno solicitando que se mantenga la celebración del pleno extraordinario de la moción de censura convocado para este martes. La maniobra llega horas después de que los concejales no adscritos presentaran sendos escritos de desistimiento para retirar sus firmas de la moción a y, con ello, tratar de evitar que el debate y la votación lleguen a producirse, según ha adelantado el diario local La Opinión.

Queda en manos de la secretaria del Pleno determinar si se cumplen los requisitos para que tenga lugar el debate, ateniéndose a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). La norma, en su artículo 197, establece que la Mesa de Edad deberá cerciorarse de que la moción cuenta con un candidato a alcalde -en este caso, Jesús Giménez Gallo de Movimiento Ciudadano (MC)- y que cuente con el apoyo de 14 concejales, la mayoría absoluta del pleno municipal cartagenero.

La secretaria del pleno deberá determinar si son válidos los escritos de desistimiento de los tránsfugas de Vox o la solicitud de mantener el debate de los concejales que se han mantenido fieles a Abascal. Desde Vox consideran que una crisis política de esta magnitud no puede desaparecer por la simple presentación de un escrito de quienes la provocaron.

El partido recuerda que durante más de dos semanas Cartagena ha vivido una situación de máxima inestabilidad institucional provocada por dos concejales que abandonaron sus siglas, firmaron una moción de censura contra el gobierno del que formaban parte y desencadenaron lo que califican como una crisis sin precedentes en el Ayuntamiento. Ahora, señalan, pretenden que todo desaparezca sin debate público, sin votación y sin asumir ninguna responsabilidad política ante el Pleno.

La formación de extrema derecha quiere conocer las razones por las que se firmó una moción de censura alegando un supuesto caos económico y de gestión para, posteriormente, sostener al mismo gobierno al que se pretendía desalojar. Si hace unos días existía una situación tan grave que justificaba una moción de censura, los ciudadanos merecen saber qué ha cambiado exactamente.

Y si nada ha cambiado, también merecen saber por qué se firmó aquella moción, señala el partido en su nota de prensa. Por ello, los ediles han manifestado formalmente su disposición a que la moción sea debatida y votada, garantizando así que el Pleno pueda pronunciarse y que ningún artificio procedimental impida el debate político que Cartagena merece.

El partido de Santiago Abascal no ha desvelado el sentido de su voto y lanza así una advertencia velada tanto al PP como a los promotores de la moción. Vox subraya que la situación política actual no es la misma que cuando se presentó la moción: entonces formaba parte del gobierno municipal, mientras que hoy ha sido expulsado por decisión del Partido Popular para satisfacer las exigencias de quienes habían firmado la propia moción de censura.

En cuanto a los números, Vox recuerda que los promotores que mantienen su posición suman doce concejales, frente a los diez del PP y los dos no adscritos que han decidido sostener al gobierno. La aritmética política es, por tanto, mucho más delicada de lo que algunos intentan trasladar a la opinión pública, advierten, recordando además que en una moción de censura lo determinante es el resultado final de la votación y la relación entre votos favorables, votos contrarios y eventuales abstenciones.

Vox desafía a Arroyo y le plantea que, si quiere mantener la Alcaldía, deberá explicar a los ciudadanos por qué ha expulsado del gobierno a quienes fueron leales al pacto de coalición para satisfacer las exigencias de quienes firmaron una moción de censura contra ese mismo Gobierno. Y deberá explicar también, añaden, por qué la estabilidad de Cartagena depende hoy precisamente de quienes hace apenas unos días afirmaban que este Gobierno era incapaz de gestionar la ciudad.

La pregunta ya no es qué hará Vox. La pregunta es qué explicaciones están dispuestos a dar quienes provocaron esta crisis política, concluye el partido, que llama a que cada concejal dé la cara, se siente en el Pleno y vote públicamente aquello que considere mejor para la ciuda





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