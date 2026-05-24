La crisis migratoria en los Estados Unidos: El nacimiento de la oleada de migrantes centroamericanos

Este texto describe la crisis migratoria en los Estados Unidos y cómo se puede entender desde la década de 1980. Además, se incluye una entrevista con Jonathan Blitzer, experto en política migratoria, sobre la crisis y su preocupación por el declive del derecho de asilo.

Todos los que se han ido están aquí: por qué 1980 es un año clave para entender la crisis migratoria que conecta a Centroamérica y EE.

UU. La estrategia migratoria de Donald Trump se desplazó de la frontera al interior de Estados Unidos. Entró a sus principales ciudades y ya no apunta a los recién llegados, sino a los que llevan varias décadas en el país. define la actual política migratoria de Trump como un 'ataque completo a las instituciones legales y democráticas de este país, que convierten a EE. UU. en un laboratorio del autoritarismo'.

Después de más de una década cubriendo la crisis migratoria en la frontera sur, Blitzer publicó 'Todos los que se han ido están aquí' (en el revisa los orígenes de las grandes oleadas migratorias de Centroamérica, destaca las políticas desplegadas por los distintos gobiernos estadounidenses y cuestionan que el debate haya quedado reducido a la frontera.

'Ese es uno de los principales errores acerca de la política migratoria en Estados Unidos', dice en diálogo con BBC Mundo desde Nueva York. Jonathan Blitzer habló con BBC Mundo en el marco del Festival Centroamérica Cuenta, que se celebra del 18 al 23 de mayo en Panamá.





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