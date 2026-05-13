La crisis entre Fernando Clavijo y el Gobierno amenaza a la relación con Coalición Canaria en el Congreso

La crisis entre Fernando Clavijo y el Gobierno amenaza con afectar a la relación del Ejecutivo con Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. Tras el choque de trenes producido por la gestión del brote de hantavirus, la falta de confianza es brutal y se espera que se convoque una Ejecutiva en los próximos días para compartir la extensa gama de opiniones que se están produciendo.

La crisis abierta entre Fernando Clavijo y el Gobierno a raíz de la gestión del brote de hantavirus es tan fuerte que amenaza con afectar a la relación del Ejecutivo con Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados.

Pese a que el MV Hondius ya se encuentra camino a Países Bajos, donde se espera que llegue el domingo, el cruce de acusaciones sigue vigente con un Clavijo que no rebaja el tono de la crítica. Fuentes de la formación confirman a laSexta que existe mucho malestar en los dirigentes en las islas y es probable que se convoque una Ejecutiva en los próximos días para compartir la extensa gama de opiniones que se están produciendo.

Hay quienes creen que el trato recibido no es compatible con seguir acordando con Moncloa. Lo que es evidente es que tras un choque de trenes como el que se ha producido, la falta de confianza sea tan brutal que desde Coalición Canaria consideran difícil que la relación con el Gobierno pueda continuar como si no hubiera pasado nada, considerando incluso que se ha desplegado una estrategia para ridiculizar al presidente de Canarias.

En todo caso, el partido decidirá qué posición asumir a partir de ahora, pero consideran que la relación ya ha cambiado de manera verdaderamente significativa





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