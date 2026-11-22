España enfrenta un envejecimiento acelerado que reduce la población activa. La insuficiencia de ingresos exige nuevas reformas para garantizar la sostenibilidad de las pensiones públicas.

La población trabajadora en España experimentará una caída significativa en las próximas décadas, un fenómeno impulsado por la baja natalidad y el envejecimiento demográfico. Este cambio estructurale incrementa el volumen de personas mayores de 65 años en comparación con aquellos en edad de trabajar, planteando un reto de financiación primordialmente demográfico para el sistema público de pensiones. El contexto poblacional actual es desfavorable para la sostenibilidad de las cuentas de la Seguridad Social, marcado por una menguante fuerza laboral y un aumento del peso de los jubilados, agravado por el incremento de la esperanza de vida.

Proyecciones demográficas y reducción de la fuerza laboral

Aunque España seguirá ganando habitantes, el ritmo de crecimiento será cada vez menor, avanzando desde 49,3 millones de habitantes en 2025 hasta un máximo de 53,9 millones en 2050, para luego retroceder hasta 51,6 millones en 2080, según la Comisión Europea. El cambio más significativo no será el número total, sino la composición de la población, donde el porcentaje de mayores de 65 años pasará del 22% en 2025 al 35% en 2080. Paralelamente, la población entre 20 y 64 años reducirá su peso del 60,8% al 50,2%.

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El envejecimiento será especialmente acusado entre los más longevos, con la población de 80 años o más pasando del 6,2% en 2025 al 14,9% en 2080, lo que significa casi uno de cada siete habitantes en esa franja de edad. La esperanza de vida alcanzará los 91,4 años para las mujeres y 87,5 años para los hombres en 2080, frente a los 86,6 y 81,5 años de 2025 respectivamente. La inmigración será clave para sostener el crecimiento, pero los flujos migratorios netos se moderarán desde 568.200 personas en 2025 hasta 246.600 en 2080. La tasa de fecundidad apenas mejorará de 1,11 a 1,34 hijos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo generacional.

Erosión de la población activa y presión financiera

Este cóctel demográfico provocará una erosión progresiva de la población trabajadora que tensiona el sistema financiero. España perderá más de cuatro millones de personas en edad de trabajar, con la población de 20 a 64 años cayendo de 30 millones en 2025 a 25,9 millones en 2080, una reducción del 13,8%. La población activa de este grupo disminuirá de 24,2 a 21,2 millones, y el número de ocupados pasará de 21,7 a 19,7 millones.

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Las perspectivas financieras delineadas por la Agencia para la Regulación e Inspección de las Finanzas Públicas (AIReF) indican que las reformas aprobadas entre 2021 y 2023, complementadas con incentivos voluntarios para retrasar la jubilación, son insuficientes. Ante la falta de ingresos suficientes por cotizaciones, la AIReF prevé que se necesitarán transferencias adicionales equivalentes a 5,9 puntos porcentuales del Producto Interior Bruto (PIB) para cubrir la factura. Esta insuficiencia financiera obligará a mantener o aumentar la carga de cotización sobre los salarios, medida que ya constituye la principal palanca de aumento del gasto en las próximas décadas.

Insuficiencia de las reformas actuales y deuda pública

Tras la aplicación de la segunda remesa de medidas en 2023, la AIReF y el Instituto de Estudios Económicos Fedea constatan que el castigo sobre los salarios está lejos de cubrir las necesidades de financiación de la Seguridad Social. Las revalorizaciones vinculadas al Índice de Precios al Consumo (IPC) aceleran el gasto, exacerbando la insuficiencia de ingresos. En este escenario, la deuda pública se proyecta para crecer hasta el 123% del PIB en 2050, retomando una senda ascendente desde 2035.

Ambas principales fuerzas políticas coinciden en mantener la medida de aumento de cotizaciones, tal como se desprende de sus programas electorales y del debate público. Sin embargo, esta postura atornilla la senda actual, que la AIReF advierte que dista de garantizar la sostenibilidad. Los expertos consideran ineludible abordar nuevas reformas que no solo aumenten la contributividad, sino que también ajusten la generosidad del sistema. Actualmente, la pensión en España ronda el 80% del último salario, muy por encima de la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que apenas supera el 52%.

Nuevas reformas necesarias para la sostenibilidad

La necesidad de nuevas reformas es impostergable para embridar la senda presupuestaria y hacer frente al envejecimiento demográfico. Las posibles medidas incluyen elevar el cómputo de años de cotización para el cálculo de la pensión y adaptar el sistema al aumento de la esperanza de vida. La inyección de ingresos tributarios a la Seguridad Social fue el centro de la última reforma, pero tres años después, la evidencia demuestra que este enfoque no es suficiente. La combinación de una base tributaria que se reduce y un gasto que se incrementa exige un cambio estructural profundo para evitar el deterioro financiero del Estado.