Análisis profundo sobre el debate fiscal en España referente al IVA para la compra de vivienda nueva, que permanece en un tipo general del diez por ciento. Se examinan las mociones aprobadas por el Congreso para reducirlo al cuatro por ciento, las diferencias entre el mercado protegido y el libre, y el impacto financiero en los compradores ante la actual crisis habitacional. Se detalla la historia de las reducciones temporales en 2011, las propuestas del Partido Popular y la posición del Ejecutivo actual, así como las recomendaciones de expertos y el sector promotor para desbloquear el acceso a la propiedad mediante medidas fiscales y constructivas.

En España, la fiscalidad aplicada a la adquisición de viviendas nuevas sigue siendo uno de los puntos más polémicos y discutidos en el actual panorama político y económico, especialmente en un contexto marcado por una severa crisis habitacional que dificulta el acceso a la propiedad para miles de familias.

Durante casi catorce años, el país ha mantenido un tipo impositivo del diez por ciento para el Impuesto sobre el Valor Añadido en este sector, una tasa que, según críticos y expertos, actúa como una barrera significativa para los compradores potenciales, especialmente los jóvenes y las clases medias. Aunque el Congreso de los Diputados ha aprobado recientemente dos mociones no vinculantes instando al Gobierno a rebajar este impuesto al cuatro por ciento para aliviar la carga financiera inicial, la ejecución legislativa ha sido limitada.

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Decisión del Ejecutivo sobre el IVA superreducido

El Ejecutivo, liderado por el Partido Socialista, ha optado por ampliar la aplicación del IVA superreducido del cuatro por ciento exclusivamente a las viviendas protegidas con calificación permanente o indefinida, manteniendo así el tipo general del diez por ciento para el mercado libre, una decisión que ha sido ampliamente criticada por los partidos de la oposición y sectores promocionales que exigen una medida más global y efectiva para desbloquear el mercado. La diferencia financiera entre mantener el tipo actual y aplicar una rebaja es sustancial y tiene un impacto directo en la capacidad de ahorro de los compradores.

Para una vivienda de precio medio de doscientos cincuenta mil euros, el IVA actual obliga al comprador a desembolsar veinticinco mil euros adicionales únicamente por concepto fiscal, mientras que una reducción al cuatro por ciento supondría un ahorro de quince mil euros, una cifra que podría hacer la diferencia entre poder o no acceder a la hipoteca necesaria. Esta carga inicial ha aumentado exponencialmente debido a la escalada de precios de los inmuebles y la insuficiencia de oferta, agravada por la burocracia excesiva y la falta de técnicos en los ayuntamientos que atascan las licencias de construcción.

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Frente a esta situación, el Partido Popular ha presentado una propuesta que busca reducir el IVA al cuatro por ciento para los menores de cuarenta años que compren su primera vivienda nueva, mientras que otras mociones proponen fraccionar el pago del IVA al mismo ritmo que las cuotas de la hipoteca, eliminando así la necesidad de reunir grandes sumas de dinero previas a la compra. Estas iniciativas reflejan la urgencia social y política de abordar un problema estructural que ha convertido la compra de una casa en algo impensable para gran parte de la población joven.

Historial de rebajas fiscales en la vivienda

Históricamente, España ha experimentado con tipos reducidos en momentos de crisis, como en 2011, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero bajó temporalmente el IVA del ocho al cuatro por ciento para reactivar el mercado inmobiliario tras la burbuja inmobiliaria, medida que fue mantenida por Mariano Rajoy durante 2012. Sin embargo, desde entonces, esa bonificación no se ha aplicado de forma general para la vivienda nueva, a pesar de las recurrentes peticiones de sectores empresariales como la Asociación de Promotores Constructores de España, que desde 2020 aboga por esta reducción acompañada de políticas constructivas.

Expertos como el economista Jaume Menéndez, a través de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, han presentado estudios que respaldan la conveniencia de bajar el IVA al cuatro o cinco por ciento para la primera vivienda, argumentando que la elevada carga fiscal es uno de los principales obstáculos junto con el precio de entrada.

A medida que se acercan las elecciones del veintinueve de noviembre, la fiscalidad de la vivienda se ha convertido en un eje central del debate electoral, con propuestas que oscilan entre la simplificación fiscal, la protección a los jóvenes y la necesaria expansión de la oferta, dejando claro que la sola reducción del impuesto, aunque beneficiosa, no es una panacea si no va acompañada de una estrategia integral para aumentar la construcción de hogares asequibles.