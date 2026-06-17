La crisis del diamante en Sierra Leona: De la esperanza a la decepción en Kono

La región minera de Kono en Sierra Leona enfrenta una profunda crisis tras el cierre de la mayor mina de diamantes del país y la caída global de los precios de los diamantes naturales. Los mineros artesanales, que trabajan en condiciones precarias, ven cómo sus esfuerzos rara vez dan frutos mientras la industria lucha con la competencia de los diamantes de laboratorio y el legado de un pasado violento. Un proyecto de De Beers busca mejorar las condiciones y la transparencia, pero la pregunta persiste: ¿qué han aportado realmente los diamantes a la comunidad?

En una remota mina informal a pequeña escala en Kono , la región diamantífera de Sierra Leona , los hombres trabajan con el torso desnudo, sin descanso, bajo el calor del sol.

El barro del pozo se tamiza y se retira con palas. Daniel, capataz, me muestra la grava que está revisando con los dedos.

"La ponemos en agua y la lavamos", cuenta. "Si hay algo parecido a un diamante o cualquier piedra brillante, podemos verlo". Daniel y otros cinco hombres buscan solo pequeños fragmentos, pero la cosecha es escasa.

"Aún no he ganado mucho dinero. A veces, en todo el año no se consigue nada", explica.

"Es por la gracia de Dios que se encuentra un diamante. En realidad, solo estamos soñando. Pero seguimos teniendo esa esperanza". Los mineros de diamantes de Sierra Leona pueden buscar durante días y días sin encontrar ni una sola de estas piedras preciosas.

Esta minería informal ha aumentado en Kono tras el cierre de Koidu Holdings, la mayor mina de diamantes del país, el año pasado. El cierre supuso la pérdida de 1.000 puestos de trabajo tras un complejo conflicto laboral por los salarios de los mineros. Oficialmente, la empresa afirma que cerró debido al coste del conflicto y a problemas de seguridad, pero, en privado, fuentes internas también reconocen que la debilidad del mercado mundial de diamantes también influyó.

Solo en los últimos cuatro años, el precio al por menor de los diamantes naturales pulidos ha caído alrededor de un 40%. El principal factor ha sido el rápido crecimiento de la industria de los diamantes de laboratorio. Estos diamantes elaborados en fábricas, producidos a partir de carbono cristalizado, son química y físicamente idénticos a los diamantes extraídos de las minas.

Fabricados principalmente en India y China, utilizando dos tecnologías diferentes - HPHT (alta presión y alta temperatura) y CVD (deposición química de vapor)- cuestan hasta un 70% menos. El gobernador de Kono, Augustine Shekho, afirma que la fuerte caída del precio mundial de los diamantes naturales ha afectado gravemente a la región en los últimos cinco años.

"La disminución del valor de los diamantes ha reducido los ingresos de los mineros, ha limitado la inversión y ha debilitado la actividad económica local". La extracción de diamantes ha sido el sustento de esta zona de África Occidental desde la década de 1930, y hace treinta y cinco años se convirtió en el epicentro de una brutal y prolongada guerra civil en Sierra Leona.

La historia fue inmortalizada por Leonardo DiCaprio en la película de Hollywood de 2006: "Diamante de sangre". Kono se convirtió en objetivo debido a su riqueza en diamantes. Shekho describió las múltiples atrocidades cometidas en la región, incluido el asesinato de su propia madre, mientras las facciones armadas se disputaban el control.

"Disparaban al azar, mataban a gente, quemaron toda la ciudad", dice. "Todas las casas estaban minadas. "Fue una guerra de terror... Ella, mi madre, por desgracia, fue víctima de eso...

Fue una pesadilla. Realmente no quiero pensar en ello". Se estima que al final del conflicto que duró 11 años, más de 50.000 personas habían muerto y cientos de miles más habían quedado mutiladas o desplazadas.

"¿Qué han aportado esos diamantes a nuestra comunidad? " En 2003 se puso en marcha el Proceso de Kimberley, un sistema internacional de certificación de diamantes respaldado por Naciones Unidas, con el fin de impedir que los diamantes de zonas en conflicto entraran en el mercado general de diamantes.

Sin embargo, el sector ha tenido dificultades para contener el daño a su reputación.

"Para mí, los diamantes nos han fallado", afirma Abubakar Amara, profesor de primaria en Kono. "¿Qué han aportado esos diamantes a nuestra comunidad, a Kono, a Sierra Leona? Se nos considera los más pobres del mundo". La multinacional británica De Beers, especializada en la extracción y comercialización de diamantes, está decidida a cambiar esta percepción.

En Sierra Leona, ha puesto en marcha un proyecto llamado Gemfair, en el que se ofrece a los mineros artesanales locales equipamiento, formación y precios más transparentes por sus hallazgos. Se podría considerar una especie de programa de comercio justo para los diamantes.

"La idea es conectar con los mercados para que puedan encontrar un lugar donde vender sus diamantes, y también empoderarlos, darles formación. Les proporcionamos habilidades", afirma Raymond Alpha, representante local de Gemfair. Pero para De Beers, quizá su función más importante sea la de proteger su reputación, ya que permite a los minoristas contar la historia del origen de cada diamante que venden.

"Estamos observando un interés creciente por parte de los consumidores", afirma David Johnson, representante de De Beers





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