La 'crisis' del alquiler sigue vulnerando la vivienda y la autoestima demillones de personas

El estudio de la FAI y SEAG muestra aumento de inquilinos mayores de 35 años en España y preocupantes números de la 'crisis' del alquiler que sigue vulnerando la vivienda y la autoestima de millones de personas.

El mayor logro del sistema no es haber disparado los precios de alquiler hasta hacerimpossible el acceso a la vivienda para millones de personas, sino haber conseguido que esas mismas personas se sientan culpables por ello, hasta el punto de convertir una crisis estructural en una sensación íntima de insuficiencia.

Un hombre en el programa de 'El Juicio' contó que no entra en ningún baremo de ayudas o pisos de protección oficial, mientras su bebé esté atrapada en una nada con él. Sostiene que siente vergüenza y considera un fracaso. Otra persona también denunció en el programa no poder acceder a una vivienda en Madrid, y se vio obligada a mudarse a un lugar más pequeño, abusando de la ayuda de familia.

El estudio realizado por la FAI y SEAG reveló que la edad media de los inquilinos en España aumentó un 11,9% en los últimos cinco años, superando ya los 35 años. El tema no es nuevo, pero sigue teniendo efecto en la sociedad actual





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