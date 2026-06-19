La crisis de los festivales de música en España: ¿está pinchando la burbuja?

La industria de los festivales de música en España se enfrenta a una crisis debido a la insuficiente venta de entradas y cuestiones económicas.

La industria de los festivales de música en España se enfrenta a una crisis debido a la insuficiente venta de entradas y cuestiones económicas . Los organizadores de varios festivales han suspendido los eventos debido a la falta de apoyo institucional, la incertidumbre en distintos ámbitos y los malos resultados económicos de la última edición.

Aunque algunos expertos creen que la oferta supera a la demanda, otros sostienen que la burbuja de los festivales está pinchando debido a la saturación de propuestas festivaleras y la falta de innovación en la industria. La mayoría de las cancelaciones pertenecen a eventos de reciente creación, sin una trayectoria detrás consolidada. Los festivales pequeños son los más perjudicados, ya que la gente se está empezando a cansar de ver las mismas bandas en siete ciudades distintas.

Los organizadores deben elegir entre ofrecer las mismas caras que ya han visto o diseñar propuestas atractivas para un público determinado. La industria de la música en vivo se está apostando por unos pocos nombres, lo que provoca que algunos festivales pinchen, sobre todo los que tienen menos músculo financiero





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