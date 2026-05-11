La crisis de la vivienda y sus consecuencias en la vida de las personas: la obra de Llucia Ramis

La obra de Llucia Ramis, un medio camino entre el reportaje y la crónica personal, explora la crisis de la vivienda y sus consecuencias en la vida de las personas a partir de su propia experiencia. El medio camino entre el reportaje y la crónica personal, explora la expulsión de inquilinos que no pueden asumir subidas abusivas del alquiler, a los que no renuevan el contrato o cuyos edificios son adquiridos por fondos de inversión. Con exilio provocado, Ramis alude a la imposibilidad de habitar en el barrio o la ciudad que una persona consideraba su hogar, con la consiguiente ruptura de relaciones y de planes vitales. "Y te toca volver a empezar una y otra vez".
La obra de Llucia Ramis reflexiona sobre la crisis de la vivienda y sus consecuencias en la vida de las personas, a partir de su propia experiencia.
El medio camino entre el reportaje y la crónica personal, explora la expulsión de inquilinos que no pueden asumir subidas abusivas del alquiler, a los que no renuevan el contrato o cuyos edificios son adquiridos por fondos de inversión. Con exilio provocado, Ramis alude a la imposibilidad de habitar en el barrio o la ciudad que una persona consideraba su hogar, con la consiguiente ruptura de relaciones y de planes vitales. "Y te toca volver a empezar una y otra vez"
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