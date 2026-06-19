La crisis de la vivienda: entre desahucios simbólicos y la lenta expansión de la vivienda pública

El caso de Maricarmen, una anciana que lucha contra su tercer intento de desahucio, pone de manifiesto la crudeza de la crisis habitacional en España. Mientras el Gobierno avanza tímidamente en vivienda pública, se Ignora la oportunidad de comprar viviendas privadas usadas para proteger a miles de familias en riesgo.

La pregunta ¿dónde vives? ya no es solo un gesto cotidiano para llenar silencios o ubicar a alguien; se ha convertido en una cuestión incisiva que revela la situación económica y la salud mental de las personas.

Germán Aranda, redactor de Economía de elDiario.es, analiza cada viernes en su boletín 'Una casa para vivir' los debates y noticias en torno a la crisis de la vivienda, un tema que ha invadido las conversaciones diarias. Este espacio busca desentrañar quién se enriquece y quién se empobrece con el negocio inmobiliario, abordando subidas de precios, dinámicas del mercado de compra y alquiler, conflictos entre caseros e inquilinos, reivindicaciones sociales, políticas públicas y los abusos de empresas y fondos de inversión.

Un caso emblemático es el de Maricarmen, una mujer de 87 años que se ha erigido como símbolo de la resistencia contra los desahucios. A pesar de sufrir problemas de movilidad por el estrés de la lucha, enfrenta su tercer intento de desahucio por parte de la inmobiliaria Urbagestión, que pretendía triplicarle el alquiler hasta superar su pensión de 1.400 euros. El desalojo, previsto inicialmente para el 23 de junio, fue aplazado por segunda vez hasta septiembre.

Maricarmen, apoyada por el Sindicato de Inquilinas, ha logrado movilizar solidaridad, incluso con conciertos de artistas como Rodrigo Cuevas y Ana Belén, para frenar su expulsión. Su historia refleja la perversidad de un sistema que permite que caseros abusivos, al amparo de gobiernos permisivos, pongan en jaque el derecho a la vivienda. Paralelamente, los gobiernos autonómicos, central y municipales avanzan lentamente en la construcción de vivienda pública, que registró su mejor primer trimestre desde 2012.

Sin embargo, estas cifras, aunque ofrecen un tenue rayo de esperanza, son insuficientes para una sociedad asfixiada por el acceso a la vivienda. Una propuesta que gana adeptos en sectores dispares es la compra de vivienda privada usada por parte del Estado para destinarla a alquiler social.

El Sindicato de Inquilinas, el expresidente de la patronal FADEI e incluso el Gobierno, a través de iniciativas como Casa 47 y una oferta pública de 100 millones de euros, ven esta medida como una solución. No obstante, esta estrategia no se aplicó para salvar a las 5.000 familias amenazadas por el fondo canadiense Brookfield en viviendas que fueron públicas y privatizadas en 2013, ni para ajudar a Maricarmen o a otros casos como el de Mariano, desahuciado por una orden religiosa.

La inacción ante estos desahucios ha llevado al Sindicato de Inquilinas a realizar un escrache a la ministra de Vivienda. Aunque existen críticas, como el posible sobreprecio o la incentivación de conflictos, el derecho a la vivienda de las personas en riesgo debería primar sobre dichos reparos. La vivienda pública debe servir, de manera urgente, para proteger a quienes están al borde de la expulsión





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