La crisis de CBS: el legado de Edward R. Murrow en peligro ante el acercamiento a Trump

El biógrafo de Edward R. Murrow advierte que la crisis en CBS, con despidos y presiones políticas, no tiene precedentes y amenaza el legado del periodismo independiente.

El biógrafo de Edward R. Murrow , el legendario periodista de CBS , sostiene que la actual crisis en la cadena, marcada por el intento de control editorial, la interferencia de la Casa Blanca y la pérdida de confianza de la audiencia, no tiene precedentes en la historia de los medios estadounidenses.

A. Brad Schwartz, historiador y autor de una biografía sobre Murrow, lleva más de una década investigando el pasado de CBS. Nunca imaginó que su trabajo se volvería tan relevante para el presente. En 2012, mientras rebuscaba en la Universidad de Michigan entre documentos personales de Orson Welles, encontró cartas de oyentes de la transmisión de 'La guerra de los mundos' que hablaban de noticias falsas y de un público susceptible a creerlas.

Su libro se publicó en 2015, semanas antes de que Donald Trump anunciara su candidatura a las primarias republicanas. Ahora, Schwartz observa con asombro cómo CBS, la cadena que Murrow ayudó a convertir en un modelo de periodismo televisivo imitado en todo el mundo, enfrenta una crisis interna sin precedentes.

La denuncia de presiones políticas, la salida de varios periodistas de primera línea y el controvertido intento de fusionarse con Skydance, propiedad de Larry Ellison y su hijo David, multimillonarios y fieles seguidores de Trump, han puesto en jaque la credibilidad del medio. La biografía de Schwartz, aún a medio escribir, podría convertirse en un obituario de la otrora prestigiosa cadena. ¿Por qué importa Edward R. Murrow más allá de su famosa denuncia del macartismo?

Murrow era un hombre profundamente comprometido con los principios democráticos liberales. Tras la Segunda Guerra Mundial, se involucró en la construcción del orden basado en reglas. Creía que era necesario reafirmar constantemente el compromiso con la democracia para evitar las condiciones que llevaron a las guerras mundiales. Rechazó el macartismo porque lo veía como un impulso autoritario similar al que había visto en Europa antes de la guerra.

Por eso se sintió obligado a hablar cuando lo hizo. El mito de que fue valiente para exigir responsabilidades al poder no capta la esencia: lo que hizo fue defender los valores democráticos como la única vía hacia un mundo pacífico y próspero. Utilizó su posición para intentar hacerlo realidad. Murrow, en los años 30 y 40, era la estrella de CBS News y estableció el periodismo televisivo tal como lo conocemos en Estados Unidos.

Gracias a su cobertura de la Segunda Guerra Mundial, CBS se consolidó como líder. El país vivió la guerra a través de sus voces, y eso incorporó a la conciencia colectiva el ideal del periodista de televisión. Hoy, cualquier presentador de noticias imita a Murrow en su estilo, narración y cadencia. Su legado está arraigado en la cultura estadounidense, y por eso la gente ve con preocupación lo que ocurre en CBS.

El reciente despido de Scott Pelley, quien representaba la continuidad del legado de Murrow, ha tenido una gran repercusión popular. Pelley fue empujado a irse de manera abrupta, y su salida simboliza la pérdida de valores fundamentales. Don Hewitt, el productor de '60 Minutes', empezó como director en CBS y trabajó con Murrow en el programa 'See It Now', donde desafió a McCarthy.

'60 Minutes' se convirtió en un programa de noticias enormemente exitoso, demostrando que las noticias podían ser rentables. Sin embargo, la actual dirección de CBS, bajo la influencia de la Casa Blanca y los intereses de los nuevos propietarios, está erosionando esa herencia. La crisis actual no solo amenaza a la cadena, sino que pone en duda el futuro del periodismo independiente en Estados Unidos.

La historia de Murrow nos recuerda que la defensa de la democracia y la verdad es una tarea constante, y que ceder ante las presiones políticas puede tener consecuencias devastadoras





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