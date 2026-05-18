La creación de la tabla periódica

El químico ruso Dmitri Mendeleev inventó la tabla periódica de los elementos, ordenando los mismos basándose en su peso atómico, e introduciendo una herramienta gráfica que ha revolucionado las clases y investigaciones sobre química.

El químico ruso Dmitri Mendeleev realizó la primera versión moderna en ordenar los elementos basados en su peso atómico actualizando la tabla periódica . Albert Ghiorso escribió 'Lw' en la casilla 103, en presencia de sus investigador Robert Latimer, Torbjorn Sikkeland y Almon Larsh.

Es una de las grandes protagonistas en las clases de química en institutos y universidades, pero su descubrimiento no ha sido siempre como hoy la conocemos. De hecho, su invención no fue de un día para otro, sino que se trataba de una herramienta gráfica que organiza todos los elementos químicos conocidos en filas y columnas.

'Los científicos pueden usarlosla para analizar la reactividad entre los elementos, predecir reacciones químicas, comprender las tendencias en las propiedades periódicas de diferentes elementos y especular sobre las propiedades de aquellos aún por descubrir', recuerda la Sociedad Americana de Bioquímica y Biología Molecular





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