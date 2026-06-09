La Corte Penal Internacional (CPI) ha suspendido con efecto inmediato al fiscal jefe, Karim Khan, y trasladado a los países miembros la decisión sobre su futuro. La decisión llega tras casi dos años de polémica por las acusaciones de relaciones sexuales no consentidas contra el fiscal británico.

La CPI suspende al fiscal jefe , Karim Khan , y traslada a los países miembros la decisión sobre su futuro. El órgano ejecutivo de la Corte Penal Internacional (CPI) ha decidido suspender con efecto inmediato al fiscal jefe , Karim Khan , y trasladar a los países miembros la decisión sobre su futuro.

Es un paso sin precedentes en la institución, que llega tras casi dos años de polémica por las acusaciones de relaciones sexuales no consentidas contra el fiscal británico. La suspensión del fiscal jefe, según la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI, órgano ejecutivo y de coordinación, no es una indicación del resultado final del procedimiento.

La medida supone un duro revés para el fiscal británico, que hasta ahora había defendido que las conclusiones de un panel independiente de expertos judiciales equivalían a una exoneración de las acusaciones. La evaluación de la Mesa, compuesta por 21 miembros, se basó en un informe elaborado por la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OIOS), en el dictamen de un panel de expertos judiciales y en las alegaciones presentadas por escrito por las partes afectadas.

Tanto la decisión como la documentación examinada permanecerán confidenciales. La polémica tuvo lugar en un contexto especialmente sensible para la CPI, puesto que las acusaciones contra Khan salieron a la luz en un momento en el que la Corte estaba ocupada con la investigación de órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Gallant.

La decisión de hoy, según se indica, supone un duro revés para el fiscal británico, que se apartó de sus funciones en mayo del año pasado a la espera de las conclusiones de la investigación. Con la decisión de hoy, el expediente entra en una nueva fase, puesto que se convocará una sesión extraordinaria de la Asamblea de los Estados Partes "lo antes posible", en la que 125 países deberán decidir el futuro de Khan y determinar si las acusaciones suponen una conducta grave incompatible con su cargo





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