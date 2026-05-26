La Corte Suprema respaldó a la administración Trump en una disputa sobre la libertad de expresión con jueces de inmigración

La Corte Suprema rechazó de manera sumaria un fallo de un tribunal inferior que permitía que una demanda de la administración Trump siguiera su curso, al considerar que los tribunales federales no son 'comisiones itinerantes' autorizadas a buscar agravios cada día. La decisión afecta a jueces de inmigración y plantea la revisión de reclamaciones de libertad de expresión en tribunales federales.

La Corte Suprema respaldó este martes a la administración Trump en una disputa de larga duración sobre la libertad de expresión con jueces de inmigración, rechazando de manera sumaria un fallo de un tribunal inferior que, en la práctica, permitía que su demanda siguiera su curso.

'Los tribunales federales no son 'comisiones itinerantes', autorizadas para 'salir cada día en busca de agravios que reparar', escribió la Corte en una opinión sin firma. El tribunal de apelaciones que tramitó el caso, señaló la Corte, 'perdió de vista esos principios en esta ocasión'. No se registraron votos discrepantes. El juez conservador Clarence Thomas redactó una opinión concurrente a la que se adhirió la jueza Amy Coney Barrett.

Una vista de la Corte Suprema de EE. UU. en Washington el 5 de noviembre de 2025. Artículo relacionado La Corte Suprema revivió la demanda por libertad de expresión de jueces de inmigración en derrota para Trum





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