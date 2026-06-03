La Corte Suprema de EE.UU. se prepara para un duelo con Trump en casos clave

La Corte Suprema de EE.UU. se apresura a terminar más de dos docenas de opiniones antes de que concluya este mes y se prepara para un duelo con Donald Trump en casos clave relacionados con el poder ejecutivo, la inmigración y la ciudadanía por derecho de nacimiento.

Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de EE. UU. se apresuran a terminar más de dos docenas de opiniones antes de que concluya este mes y se preparan para un extraordinario duelo con Donald Trump , un presidente que reaccionará con furia si alguna decisión no le favorece.

Las decisiones pendientes sobre el poder ejecutivo, la inmigración, el voto por correo y la Segunda Enmienda podrían tener una influencia desproporcionada en los próximos dos años de la presidencia de Trump. De los 26 casos que se espera que el Tribunal Supremo decida antes de finales de junio, la administración Trump participó activamente en todos menos en uno.

Encabezando la lista se encuentra una serie de apelaciones relacionadas con la facultad de Trump para destituir a funcionarios del poder ejecutivo, facultades que el Congreso intentó proteger del control presidencial. La corte también debe pronunciarse sobre el intento del presidente, mediante un decreto, de poner fin a la ciudadanía por derecho de nacimiento tal como se ha entendido en Estados Unidos durante más de un siglo.

Todo esto se desarrollará en medio de una extraña dinámica política con el presidente, quien ha dejado claro que usará su posición de poder para arremeter contra la corte en términos inusualmente duros si pierde. El edificio de la Corte Suprema de los Estados Unidos visto al amanecer del 8 de noviembre de 2024 en Washington. El presidente de





CNNEE / 🏆 8. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Corte Suprema Donald Trump Poder Ejecutivo Inmigración Ciudadanía Por Derecho De Nacimiento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sheinbaum: “No creo que sea el presidente Trump quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas” contra MéxicoLa presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que no cree que sea el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “quien ha encabezado esta ofensiva en distintos temas” contra México.

Read more »

El líder espiritual de Donald Trump visita España y comparte un discurso contra la homosexualidad o el abortoFranklin Graham protagonizo un macroevento evangélico que se celebró en el Palacio de Vistalegre de Madrid. A cada una de sus vigilias asistieron más de 10.000 personas.

Read more »

Donald Trump respalda a Abelardo de la Espriella en elecciones presidenciales de ColombiaEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha respaldado al candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella, después de que este sorprendiera a los expertos al ser el más votado en las elecciones presidenciales del domingo en Colombia.

Read more »

La Corte Suprema permite a Alabama usar un mapa congresional favorable a republicanosLa Corte Suprema de EE. UU. autorizó a Alabama a implementar un mapa electoral que beneficiará a los republicanos en las elecciones intermedias, anulando la decisión de un tribunal inferior que había ordenado un mapa con mayor representación negra. La orden, emitida sin firma y con la disidencia de las tres juezas liberales, se produce después de que el tribunal debilitara la Ley de Derecho al Voto. Alabama busca eliminar un distrito representado por un demócrata negro. Varios estados sureños han redibujado sus mapas tras el reciente fallo, y la decisión marca una nueva intervención conservadora en la redistribución de distritos a mitad de década.

Read more »