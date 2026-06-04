La Corte Suprema de EE.UU. respalda mapa electoral de Alabama que diluye el voto afroamericano

En una decisión controvertida, la mayoría conservadora de la Corte Suprema revocó un fallo inferior y permitió que Alabama mantuviera un mapa de distritos que un tribunal había calificado como intencionalmente discriminatorio contra los votantes negros, marcando un retroceso en las protecciones de la Ley de Derechos Electorales.

Alabama ha acudido repetidamente a la Corte Suprema de Estados Unidos para defender un mapa de distritos electorales congresionales que un tribunal federal ha calificado como discriminatorio por motivos raciales.

En 2023, el alto tribunal falló en contra del estado, pero el martes por la noche la mayoría conservadora dio un giro radical al respaldar un plan que elimina un escaño ocupado por un demócrata negro. La decisión, emitida sin argumentos orales ni informes completos, marca un retroceso en las protecciones de la Ley de Derechos Electorales de 1965.

El juez Samuel Alito había insistido en que dicha ley necesitaba ser actualizada, pero la opinión no firmada de la Corte Suprema, publicada después de las 9:00 p.m., indica que los estados tienen ahora amplia libertad para diseñar mapas que diluyan el poder de voto de las minorías raciales. El tribunal inferior, compuesto por tres jueces (dos nombrados por Donald Trump y uno por Bill Clinton), había determinado que la legislatura de Alabama había actuado intencionalmente para discriminar, pero la mayoría de la Corte Suprema revocó esa conclusión al argumentar que se debe presumir la buena fe de los legisladores.

El caso se centra en el mapa de distritos de Alabama, donde los afroamericanos representan aproximadamente el 27% de la población. Hasta ahora, solo uno de los siete distritos congresionales ofrecía a los votantes negros una oportunidad justa de elegir a su candidato preferido. Tras años de litigio, la Corte Suprema había ordenado en 2023 la creación de un segundo distrito de mayoría negra, pero la legislatura estatal eludió el mandato.

El panel del tribunal de distrito, en una detallada opinión de 78 páginas emitida el 26 de mayo, concluyó que Alabama había incurrido en dilución del voto por motivos raciales, concentrando o dispersando a los votantes negros para debilitar su influencia. Sin embargo, la mayoría de la Corte Suprema criticó al panel por no presumir la buena fe legislativa, a pesar de que el panel afirmó haber actuado con cautela y solo tras un exhaustivo análisis.

La decisión del martes por la noche se produce en plena temporada electoral, añadiendo confusión a la redistribución de distritos en varios estados del sur. La Corte Suprema ya había anulado un fallo en Luisiana el 29 de abril, generando incertidumbre. Los jueces conservadores, incluidos Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, junto con el presidente del Tribunal John Roberts, formaron la mayoría.

La medida contradice la tendencia de décadas de proteger el derecho al voto de las minorías, y envía un mensaje claro: los tribunales deben asumir que los mapas electorales son legítimos a menos que se demuestre lo contrario con pruebas contundentes. Este fallo podría tener repercusiones en futuros casos de discriminación racial en todo el país, debilitando las herramientas legales disponibles para combatir la manipulación de distritos





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