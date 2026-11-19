La CIJ responsabiliza a Myanmar por primera vez en su historia de genocidio contra la minoría rohinyá, marcando un punto de inflexión para la justicia internacional y las víctimas.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) determinó este jueves que Myanmar cometió genocidio contra la minoría rohinyá, marcando el primer caso en los 80 años de existencia del tribunal donde se responsabiliza a un Estado por este delito. La decisión, adoptada por nueve votos a favor y seis en contra, concluye una demanda presentada en 2019 por Gambia y responde a una demanda que los supervivientes llevaban casi una década esperando. Este fallo histórico establece un precedente legal sin precedentes que trasciende las fronteras del país asiático.

El tribunal estableció que las acciones del ejército de Myanmar, respaldado por su mayoría budista entre 2016 y 2017, superaron los límites de la defensa o la lucha contra el terrorismo. Las fuerzas militares saquearon, incendiaron y masacraron a aldeanos, expulsando a cientos de miles de personas. El tribunal concluyó que la magnitud y naturaleza de estas atrocidades indicaban una intención clara de destruir a una parte sustancial del grupo rohinyá en el estado de Rakáin.

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Mecanismo Legal y Responsabilidad de Estado

La sentencia de la CIJ es definitiva y vinculante para Myanmar, aunque el tribunal carece de facultades coercitivas directas para hacer cumplir sus propias decisiones. Las resoluciones se remiten al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, órgano que podría decidir aplicar el fallo mediante una resolución formal. Este mecanismo legal permite que la responsabilidad estatal por crímenes de lesa humanidad tenga fuerza ejecutiva a través de la estructura política global.

El presidente del tribunal, el juez Iwasawa Yuji, declaró durante la lectura de la sentencia que la única inferencia razonable para explicar las acciones de Myanmar es la intención de destruir a la población rohinyá en el norte del estado de Rakáin. El tribunal rechazó el argumento de la defensa, quien alegaba que las operaciones eran legítimas contra un grupo insurgente, señalando que el ejército no hizo distinción entre militantes y civiles.

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Posiciones de Gambia y Impacto Humanitario

La presentación de este caso en 2019 por Gambia, un país distante geográficamente, marcó un precedente mundial en la aplicación de la justicia internacional. Anteriormente, Estados Unidos y Canadá ya habían calificado dichas atrocidades como genocidio. La sentencia reconoce especialmente los actos generalizados de violencia sexual y extrema violencia contra menores, así como los ataques a los rohinyás que huían hacia Bangladesh.

Murshid Alam, quien tenía 12 años cuando fue expulsado de su hogar en Rakáin, calificó la sentencia como un punto de inflexión crucial. Alam, quien recibió un disparo en la oreja durante la huida, destacó la diferencia entre llamar a la historia una tragedia o un crimen por el cual se debe rendir cuentas. Su experiencia refleja el trauma de más de 740.000 rohinyás que huyeron a Bangladesh.

Consecuencias y Estado Actual de los Refugiados

Los extensos campos de refugiados en Bangladesh, donde creció Alam, se han convertido en los más grandes del mundo, albergando a más de 1,2 millones de personas. La comunidad rohinyá enfrenta un trauma secundario prolongado debido a la pérdida de su hogar y la destrucción de su comunidad. Aunque la herida física de Alam ha sanado, las secuelas psicológicas persisten tras ver cómo su grupo era sistemáticamente perseguido.

CNN se puso en contacto con el gobierno de Myanmar, respaldado por los militares, para solicitar comentarios sobre el fallo, pero no se recibieron respuestas inmediatas. La sentencia llega en un momento en que el concepto de justicia internacional ha sido objeto de críticas por parte de la administración Trump. Sin embargo, para los rohinyás, este veredicto confirma que su sufrimiento ha sido reconocido oficialmente por la máxima autoridad judicial mundial.