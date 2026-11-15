La corrupción estructural en España: Entre discursos y la falta de reformas reales

El estudio de Bosch y Jiménez revela que la corrupción en España es un problema estructural no resuelto. El análisis examina las fallas legislativas y la ausencia de voluntad política frente a los escándalos recientes.

El exministro socialista José Luis Ábalos pronunció en mayo de 2018 en el Congreso una moción de censura contra Mariano Rajoy basada en la idea de que la corrupción no puede ser normalizada. Ocho años después, el panorama político ha cambiado drásticamente con sentencias judiciales que afectan a figuras clave de ambos bandos. Koldo García, mano derecha de Ábalos, ha sido condenado a 19 años de cárcel por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Este último afirma que acordó con el abogado del PP Alberto Durán el pago de sus gastos de defensa y un millón de euros a cambio de facilitar información para derrocar a Pedro Sánchez.

Diagnóstico estructural de la corrupción en España

Un estudio reciente de Tirant Humanidades, elaborado por el magistrado Joaquim Bosch y el catedrático de ciencia política Fernando Jiménez, describe la corrupción como un problema enquistado en el sistema democrático español. Los autores analizan las raíces y consecuencias de esta patología política que erosiona la confianza ciudadana y alimenta el populismo. El diagnóstico no es nuevo y ha sido realizado a nivel interno e internacional por el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa. Sin embargo, la repetición de los mismos patrones en los hechos probados de las sentencias indica que no se han aplicado las reformas necesarias para atacar las debilidades estructurales.

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Joaquim Bosch califica la situación de problema de carácter estructural. Aunque la mayoría del comportamiento institucional es honesto, existen dinámicas minoritarias de entidad que salpican a las principales fuerzas políticas y a casi todas las administraciones. Además, la financiación de los principales partidos ha sido completada en diversas ocasiones por irregularidades fraudulentas. Bosch señala que la falta de voluntad política es determinante, ya que los actores se han quedado en cuestiones cosméticas como endurecer penas o crear organismos sin competencias reales.

La brecha entre el anuncio y la implementación legal

Pedro Sánchez compareció en junio en el Congreso para dar explicaciones por los últimos frentes abiertos en los tribunales. Durante su intervención afirmó que las medidas de prevención, castigo y reparación del daño estaban completamente implementadas. La gran mayoría de estas iniciativas dependen fundamentalmente del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, que llegó a la Cámara baja en septiembre y aún no ha sido aprobada. El informe de seguimiento de +Democracia y la consultora TactioTeal advierte que la brecha entre el anuncio y la implementación es, en sí misma, un problema de integridad pública.

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Tanto el PSOE como el PP incluyen en sus programas electorales propuestas similares de lucha contra la corrupción. El programa electoral de los populares de finales de 2011 prometía medidas que en algunos casos coincidieron con las anunciadas por Pedro Sánchez 14 años después. No obstante, esas medidas naufragaron en las tramitaciones parlamentarias. La Ley Orgánica de Integridad Pública aparece en el programa del PSOE como un compromiso, pero su retraso mantiene intactas las grietas por las que se cuela la corrupción en el sistema.

Alternativas internacionales y resistencia al cambio

El GRECO cita el caso de Estonia como un ejemplo de éxito en la reducción de la corrupción mediante acuerdos parlamentarios de consenso. Las medidas a corto, medio y largo plazo implementadas en una década permitieron mejorar significativamente la calidad democrática. Joaquim Bosch echa en falta iniciativas similares en los programas de los dos principales partidos españoles. La resistencia al cambio podría deberse a la percepción de que las reformas necesarias suponen una renuncia a privilegios políticos y la pérdida de espacios de poder. La corrupción, aunque inevitable en cierta medida, no puede ser justificable si se prioriza la decencia esencial en las instituciones.