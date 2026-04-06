La Corrida de Sevilla: Entre el Éxito de Taquilla y el Fracaso de la Tauromaquia

Un análisis crítico de la corrida del Domingo de Resurrección en La Maestranza, destacando la aparente contradicción entre el éxito de público y taquilla y el deterioro de la calidad y la exigencia en el espectáculo taurino. Se examinan las causas de este fenómeno, incluyendo la politización de la tauromaquia, la influencia de nuevos públicos y la gestión de los eventos.

Lo sucedido el pasado domingo en la plaza de toros de Sevilla , marcando la inauguración de la temporada, con un cartel de 'no hay billetes', una tarde radiante y un público eufórico, junto a una presidencia cuestionada, toros jóvenes y poco exigentes, trofeos de dudosa calidad, pero todo muy entretenido y acompañado de gin tonics a precios elevados, debería ser motivo de reflexión para los aficionados taurinos.

Si es que aún quedan algunos preocupados por el futuro de esta tradición, a diferencia de la Fundación Toro de Lidia, que parece ajena a las cuestiones profesionales. La corrida del Domingo de Resurrección en La Maestranza fue un éxito de taquilla y de convocatoria. Un logro para el nuevo empresario, José María Garzón, quien logró que Morante de la Puebla reconsiderara su retiro y diera brillo a la Feria de Sevilla. Un triunfo para la Real Maestranza de Caballería, propietaria del coso, que obtuvo, como mínimo, el 22% de la facturación bruta en taquilla; y un nuevo reconocimiento para los políticos andaluces, quienes públicamente respaldan la fiesta y se sienten cómodos en el palco del callejón sevillano. Además, el evento contó con la presencia del rey emérito, quien saludó a las cuadrillas tras la corrida, emulando lo sucedido en las corridas de la Beneficencia madrileña durante su reinado. Sin embargo, la corrida del Domingo de Resurrección en La Maestranza, uno de los eventos más emblemáticos del año, ha supuesto un fracaso rotundo para la tauromaquia. Ha dañado el prestigio de la histórica plaza sevillana, ha evidenciado que la afición tradicional sevillana, conocida por su conocimiento y exigencia, ha cambiado, y que el fervor desmedido por la fiesta en esta ciudad podría ser el preludio de un declive inevitable. Desde hace tiempo, La Maestranza no se reconoce a sí misma, pero el pasado domingo se transformó en un coso extraño, sorprendente y decadente. ¿Por qué se presentaron toros tan mal, jóvenes, sin fuerza ni casta, apáticos, con problemas físicos, casi inválidos? ¿Por qué un silencio tan generalizado y conformista? ¿Por qué tantas ovaciones sin sentido? ¿Por qué tantos 'olés' fuera de tiempo? ¿Y esos trofeos tan inmerecidos? Hay quien cree, y quizás no le falte razón, que todo esto es consecuencia de la politización que afecta a la tauromaquia desde hace un tiempo. La izquierda ha hecho de la oposición a los toros una bandera política. La extrema izquierda los detesta. Otros no saben si les agradan o no. La polarización política actual y el auge del animalismo han logrado que lo políticamente correcto y progresista sea estar en contra de la tauromaquia. Y la derecha, ahora más aficionada que los propios taurinos, se expresa como si fueran expertos, aunque generalmente no tienen ni idea del tema. Unos y otros ven en los toros una oportunidad para obtener rédito electoral. Todo esto tiene un profundo impacto social. Si la ministra de Trabajo perjudica a los toreros durante la pandemia, y el de Cultura elimina el Premio Nacional de Tauromaquia, la respuesta es asistir a las corridas para desafiarlos. Y no falta el apoyo del Partido Popular: por primera vez, la RTVA retransmitirá este año siete corridas de la Feria de Abril, y Telemadrid ofrecerá en directo, por segunda temporada consecutiva, la Feria de San Isidro al completo. No importa que el nuevo público desconozca los principios básicos del espectáculo, ya aprenderá… Además, esta nueva generación de espectadores ha encontrado un ídolo terrenal: Morante de la Puebla, un genio, uno de los grandes toreros de la historia, quien al final de su carrera recibe reconocimiento unánime, y él mismo se sorprende de cómo cualquier gesto suyo se convierte en noticia. El torero también contribuye al ambiente con sus brindis y abrazos a representantes de la derecha y extrema derecha. Disfruten… Diviértanse… ¡Vayan a los toros…! Y los presidentes de las plazas, designados por los políticos, reciben un mensaje claro: no generen problemas, cumplan el reglamento, pero no sean demasiado estrictos, y sean generosos con los trofeos, que la gente viene a divertirse y no a pasar un mal rato… Y los presidentes saben que si no cumplen, serán destituidos, y por supuesto, cumplen. El resultado final es la corrida del domingo en Sevilla, un espectáculo vergonzoso, indigno de esta plaza, donde se elimina la exigencia, todo se aplaude y las orejas se reparten como caramelos en Semana Santa. El día que ese público festivo se canse, la fiesta de los toros se encontrará sola y al borde de la desaparición. Entonces, los políticos ya no encontrarán beneficio político y la abandonarán. Aún se está a tiempo de evitar la debacle. Aún se está a tiempo de volver a la autenticidad, a la integridad y a la pureza, que han sido y serán los pilares de su supervivencia





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