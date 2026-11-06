La Corredora llega a Zaragoza con 17.000 plazas el 8 de noviembre

La prueba femenina más grande de Europa aterriza en la capital aragonesa este domingo 8 de noviembre. Un evento con 17.000 participantes que busca promover el deporte y apoyar causas sociales en Zaragoza.

La capital aragonesa se prepara para recibir la séptima parada del mayor evento deportivo femenino de Europa, La Corredora, que tendrá lugar el domingo 8 de noviembre. Este circuito internacional, que en sus 22 años ha celebrado más de 150 pruebas, reunirá a un máximo de 17.000 participantes en un recorrido de aproximadamente seis kilómetros diseñado para integrar a mujeres de todas las edades y niveles de experiencia.

La edición de 2025 ha superado con creces el éxito de la pasada temporada, agotando todos los dorsales disponibles tras registrar más de 15.000 inscripciones. Este crecimiento exponencial confirma el arraigo de la iniciativa, que mantiene su objetivo fundacional de acercar la actividad física a más mujeres y crear espacios seguros donde puedan disfrutar del deporte como protagonistas absolutas de su propio bienestar.

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Inicio Solemne y Homenajes Iniciales

La jornada competitiva comenzará con dos actos institucionales de gran relevancia social antes de la salida física. A las 9:15 horas se llevará a cabo la entrega del cheque a la Asociación Somos Más, una entidad que brinda acompañamiento esencial a mujeres supervivientes de la violencia machista. Inmediatamente después, a las 9:20 horas, el escenario se reservará para el homenaje póstumo a Esther Briz, una figura de referencia en el deporte femenino cuya memoria inspirará a las corredoras antes de afrontar el recorrido.

Ruta Escénica por Zaragoza Centro

Las salidas escalonadas para las corredoras y caminantes se activarán definitivamente a las 9:30 horas desde la prolongación de la avenida Tenor Fleta. El trazado guiará a los participantes por la avenida de San José y Cesáreo Alierta, dirigiéndose hacia el paseo de la Mina para luego adentrarse en la esencia histórica del Casco Antiguo a través de la plaza de San Miguel y la calle Coso.

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Desde el corazón antiguo, la ruta se abrirá hacia el paseo Echegaray y Caballero, donde el río Ebro acompañará a las atletas en su trayecto hacia el puente de Santiago. Cruzando el cauce fluvial, la avenida José Atarés conducirá a las participantes hacia la zona Expo, finalizando en la explanada del Palacio de Congresos junto al anfiteatro del Parque del Agua, un lugar simbólico para celebrar el esfuerzo compartido.

Feria de la Corredora y Actividad Previa

La festividad deportiva se extendió desde el viernes 6 y el sábado 7 de noviembre con la celebración de la Feria de la Corredora en el Palacio de Congresos de Zaragoza. En este recinto ubicado en Expo, los inscritos pudieron recoger sus dorsales, camisetas y bolsas oficiales en horarios específicos: de 10:00 a 20:00 horas el viernes y de 10:00 a 19:00 horas el sábado.

La feria ofreció una programación deportiva gratuita para trabajar fuerza, movilidad y resistencia bajo la dirección de expertos. El viernes a las 18:00 horas, Beatriz Sierra dirigió una sesión de PilatesFit, mientras que el sábado la mañana incluyó clases de Core y Movilidad a cargo de Nerea González de 10:00 a 11:00 horas, seguidas por una charla sobre menopausia impartida por Aoife McGale y Paula Floristán.

Compromiso Social y Logística Final

Más allá de la competición, la prueba consolidó su compromiso social mediante la presencia de entidades como Somos Más, que dio a conocer sus programas de atención psicológica y prevención. Además, se distribuyeron dorsales solidarios a favor de AMAC-GEMA para apoyar a mujeres afectadas por cáncer de mama y ginecológico, junto con 25 entradas donadas por la Fundación Federico Ozanam para facilitar la participación de mujeres en sus programas.

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Para garantizar el retorno seguro de los asistentes, se puso a disposición un servicio de autobús lanzadera gratuito. Este transporte circulará de forma continua desde las 10:00 hasta las 13:00 horas, conectando el Hotel Iberus con el paseo Echegaray, cerrando así un día dedicado integralmente a la salud, la inclusión y la fuerza femenina en Zaragoza.