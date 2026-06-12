La distribución de premios de la Copa del Mundo 2026 superará los 700 millones de dólares y beneficiará a las federaciones participantes.

La Copa del Mundo 2026 será el evento más lucrativo de la historia de la FIFA . La distribución de premios superará los 700 millones de dólares y beneficiará a las federaciones participantes .

El aumento de los ingresos comerciales, televisivos y de marketing ligados al evento ha permitido una inyección de liquidez para ayudar a las federaciones a compensar los costes organizativos y de viaje. El nuevo presupuesto fue aprobado durante una reunión del Consejo de la FIFA en Vancouver.

La selección nacional que levante la Copa del Mundo en la final del 19 de julio de 2026 ingresará en una cifra posible, mientras que el tercer puesto garantizará una distribución de premios progresiva. Las selecciones eliminadas en cuartos de final recibirán un premio, mientras que los equipos que alcancen los octavos de final y terminen el torneo entre el noveno y el decimosexto puesto ingresarán.

Las selecciones que serán eliminadas en la fase de grupos no se irán a casa con las manos vacías. Los equipos clasificados del trigésimo tercer al cuadragésimo octavo puesto recibirán un premio.

Además, está previsto un aporte de la FIFA para la preparación del torneo y subsidios para delegaciones y entradas. El aumento de los premios está detrás del impresionante crecimiento del negocio de la FIFA, que debería generar alrededor de 13.000 millones de dólares en ingresos en el ciclo comercial 2023-2026





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