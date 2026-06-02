La conversación telefónica entre Trump y Netanyahu tiene lugar después de que Israel mantuviera su postura de continuar con la ofensiva en Beirut contra Hezbolá

La conversación telefónica entre Trump y Netanyahu ha tenido lugar después de que Israel mantuviera su postura de continuar con la ofensiva en Beirut contra Hezbolá. El reproche de Trump contra Netanyahu habría ocurrido durante una llamada telefónica este lunes, en la que Netanyahu ordenó intensificar la ofensiva en el Líbano con ataques en suburbios de Beirut, violando el alto el fuego vigente y poniendo en riesgo las conversaciones de paz que Israel y el Líbano tienen previsto llevar a cabo este martes en Washington.

La conversación telefónica entre Trump y Netanyahu ha tenido lugar después de que Israel mantuviera su postura de continuar con la ofensiva en Beirut contra Hezbolá .

El reproche de Trump contra Netanyahu habría ocurrido durante una llamada telefónica este lunes, en la que Netanyahu ordenó intensificar la ofensiva en el Líbano con ataques en suburbios de Beirut, violando el alto el fuego vigente y poniendo en riesgo las conversaciones de paz que Israel y el Líbano tienen previsto llevar a cabo este martes en Washington. Tras la llamada con Netanyahu y después de mantener inusuales contactos con Hezbolá, Trump anunció que tanto Israel como el grupo chií se comprometieron a frenar sus ataques.

El Gobierno libanés confirmó que Hezbolá ha aceptado cesar sus ataques, pero Netanyahu advirtió en redes sociales que Israel reanudará la ofensiva en Beirut si recibe algún ataque del grupo chií. A pesar de que Irán paralizó las negociaciones de paz en represalia por los ataques israelíes contra el Líbano, Trump cree que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo para poner fin a la guerra de Irán.

El mandatario declaró en una breve entrevista telefónica con la cadena ABC News que 'tiene buen aspecto', apuntando a un posible trato 'en el transcurso de la próxima semana'. Sin embargo, la situación en el Líbano sigue siendo tensa, ya que Israel ha ampliado su campaña militar con operaciones en el sur del país, el valle de la Becá y las afueras de Beirut, incluidas órdenes de evacuación que afectan a amplias zonas del sur del Líbano, lo que ha provocado nuevos desplazamientos de población civil.

La subsecretaria general de la ONU para África, Martha Ama Akyaa Pobee, acusó a Israel de violar la soberanía libanesa por su presencia militar al norte de la Línea Azul, y alertó de que la situación en el Líbano se está volviendo cada vez más peligrosa





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