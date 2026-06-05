La continuidad institucional de Pérez se enfrenta a la apuesta renovadora de Riquelme en las elecciones del Real Madrid

El Real Madrid se prepara para celebrar sus primeras elecciones con competencia real desde 2006. Florentino Pérez y Enrique Riquelme protagonizan una campaña marcada por promesas de grandes fichajes y proyectos para Valdebebas.

La continuidad institucional defendida por Pérez se enfrenta a la apuesta renovadora de Riquelme en las primeras elecciones con competencia real en el club desde 2006.

Este 7 de junio, los socios del Real Madrid volverán a votar a su presidente por primera vez desde 2006. Florentino Pérez, al frente del club desde hace más de dos décadas, y Enrique Riquelme, presidente ejecutivo de Grupo Cox, protagonizan una campaña marcada por promesas de grandes fichajes, proyectos para Valdebebas y dos visiones diferentes sobre el futuro de la entidad más valiosa del fútbol europeo.

Los socios del club blanco volverán a decidir en las urnas quién ocupará la presidencia de la entidad. A un lado de la balanza aparece Florentino Pérez, quien anunció elecciones pese a que su mandato no había concluido. El directivo madrileño justificó la convocatoria por los presuntos ataques mediáticos que estaba recibiendo el club por algunos medios de comunicación. Pese a que Pérez no mencionó directamente a su rival, la continuidad de Pérez parecía asegurada.

Desde el primer momento, el empresario defendió la necesidad de recuperar el debate interno y abrir una nueva etapa en la relación entre el club y sus socios. Pérez respondió reivindicando la estabilidad institucional, la fortaleza económica y los resultados obtenidos durante sus mandatos. El directivo insistió en que el club era la entidad deportiva más valiosa del mundo y defendió la gestión realizada en proyectos como el nuevo estadio del Real Madrid.

La oficialización de las candidaturas permitió visualizar dos proyectos muy diferentes. Pérez construyó su discurso sobre la continuidad, mientras que Riquelme presentó una candidatura enfocada en reforzar el papel del socio, modernizar determinadas estructuras y abrir una nueva etapa de participación. El empresario reunió una nueva junta directiva y buscó proyectar una imagen de renovación. Para reforzar la credibilidad de su proyecto, Riquelme rodeó su candidatura junto a algunas de las figuras más reconocidas del madridismo.

El empresario incorporó a su equipo a históricos como Raúl González y Iker Casillas, dos de los futbolistas más cotizados del planeta. Además, aseguró que revelaría el nombre de su futuro entrenador antes de las elecciones. La propuesta más llamativa llegó cuando se comprometió públicamente a asumir el coste íntegro de las cuotas de los socios si no cumplía sus principales promesas durante el primer año de mandato, una cantidad que superaría los 100 millones de euros.

Aunque los fichajes y los entrenadores han monopolizado buena parte de los titulares, la verdadera batalla estratégica de estas elecciones se encuentra probablemente a varios kilómetros del estadio Santiago Bernabéu. El desarrollo urbanístico de la zona de Valdebebas ha convertido el proyecto de transformación de los alrededores del estadio en uno de los grandes ejes de la candidatura de Riquelme. El objetivo pasa por transformar los alrededores del estadio en un espacio concebido específicamente para los madridistas.

El proyecto contempla la creación de zonas de ocio, instalaciones deportivas, espacios culturales, áreas comerciales y servicios exclusivos para los socios, con el objetivo de reforzar su vinculación con la entidad más allá de los días de partido. Durante la campaña, Riquelme presentó esta propuesta como una forma de devolver parte del crecimiento económico del club a su masa social y de hacer de los socios los verdaderos dueños del club





ExpansionBolsa / 🏆 34. in ES We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Madrid Florentino Pérez Enrique Riquelme Valdebebas Elecciones Del Real Madrid

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Enrique Riquelme promete fichar a Erling Haaland si gana las elecciones del Real MadridEl empresario y candidato a la presidencia del Real Madrid, Enrique Riquelme, asegura en 'El Hormiguero' que el delantero del Manchester City jugará en el Santiago Bernabéu la próxima temporada si es elegido, mostrando una camiseta con el nombre del noruego y un acta notarial. Además, anuncia que Fernando Hierro dirigirá la cantera.

Read more »

Enrique Riquelme promete a Haaland como fichaje estrella para el Real MadridMientras Florentino Pérez sorprendía al madridismo con el anuncio de José Mourinho como futuro entrenador del Real Madrid en caso de reelección, su rival electoral, Enrique...

Read more »

El ganador de las elecciones del Real Madrid entre Florentino Pérez y Enrique RiquelmeLa inteligencia artificial indica que el actual presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, podría llevarse la victoria en los comicios del club blanco celebrados este domingo 7 de junio.

Read more »

Los socios del Real Madrid elegirán entre Florentino Pérez y Enrique RiquelmeLos socios del Real Madrid deberán acudir al Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid en Valdebebas para votar. Enrique Riquelme promete a Haaland como fichaje estrella para el Real Madrid

Read more »