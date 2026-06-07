La contienda presidencial en Perú se encuentra en un empate técnico, con Roberto Sánchez registrando un 43,8% de intención de voto frente al 43,2% de Keiko Fujimori.

La contienda presidencial en Perú se encuentra en un empate técnico, con Roberto Sánchez registrando un 43,8% de intención de voto frente al 43,2% de Keiko Fujimori .

Sánchez ha negado las acusaciones de fraude y ha llamado a los peruanos a acudir a su vocación democrática de manera responsable. Fujimori, por su parte, ha dicho que busca la voluntad de que todos los países en la zona puedan trabajar de manera estrecha para enfrentar la criminalidad organizada y el narcotráfico. La victoria de Sánchez en la segunda vuelta sería histórica, ya que sería la primera vez que un candidato de izquierdas gana la presidencia en Perú.

La comunidad internacional observará atentamente lo que ocurra en los días posteriores a la votación del domingo, ya que las instituciones democráticas del Perú estarán bajo escrutinio. Sánchez ha negado las acusaciones de fraude y ha llamado a los peruanos a acudir a su vocación democrática de manera responsable.

Fujimori, por su parte, ha dicho que busca la voluntad de que todos los países en la zona puedan trabajar de manera estrecha para enfrentar la criminalidad organizada y el narcotráfico. La victoria de Sánchez en la segunda vuelta sería histórica, ya que sería la primera vez que un candidato de izquierdas gana la presidencia en Perú.

La comunidad internacional observará atentamente lo que ocurra en los días posteriores a la votación del domingo, ya que las instituciones democráticas del Perú estarán bajo escrutinio. Sánchez ha negado las acusaciones de fraude y ha llamado a los peruanos a acudir a su vocación democrática de manera responsable.

Fujimori, por su parte, ha dicho que busca la voluntad de que todos los países en la zona puedan trabajar de manera estrecha para enfrentar la criminalidad organizada y el narcotráfico. La victoria de Sánchez en la segunda vuelta sería histórica, ya que sería la primera vez que un candidato de izquierdas gana la presidencia en Perú.

La comunidad internacional observará atentamente lo que ocurra en los días posteriores a la votación del domingo, ya que las instituciones democráticas del Perú estarán bajo escrutinio





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