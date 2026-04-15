La contaminación por NO2 en escuelas españolas supera límites de la OMS, según Ecologistas en Acción

Un estudio de Ecologistas en Acción revela que el 96% de los entornos escolares en España sufren altos niveles de contaminación por NO2, superando las recomendaciones de la OMS y poniendo en riesgo la salud infantil. La organización exige medidas urgentes para mitigar la situación.

El 96% de los entornos escolares en España sufren niveles alarmantes de contaminación por dióxido de nitrógeno ( NO2 ), superando los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta preocupante conclusión proviene de un estudio de Ecologistas en Acción, realizado en 412 centros educativos de 66 municipios de 10 comunidades autónomas. La investigación, que se lleva a cabo por quinto año consecutivo con la colaboración de familias y voluntarios, revela una persistente exposición de los niños a altos niveles de NO2 , un contaminante directamente asociado al tráfico rodado y con graves impactos en la salud infantil.

El estudio de Ecologistas en Acción, que ha medido los niveles de NO2 en las proximidades de las escuelas, ha demostrado que el principal culpable de esta contaminación es el tráfico vehicular, responsable de entre el 70% y el 80% de las emisiones de NO2 en entornos urbanos. A pesar de la implementación de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en muchos municipios, los efectos en la reducción de la contaminación han sido mínimos, debido a la existencia de exenciones, excepciones y la demora en la aplicación de medidas efectivas.

La investigadora y pediatra Ana Knorr, del Centro de Atención Primaria Vallcarca - Sant Gervasi de Barcelona, advierte sobre las graves consecuencias del NO2 en la salud infantil, incluyendo bronquitis, asma, aumento de infecciones, alteraciones del neurodesarrollo y, en última instancia, un mayor riesgo de enfermedades respiratorias crónicas y muertes prematuras. Los niños, al ser más vulnerables debido a su mayor frecuencia respiratoria y tiempo de exposición al aire libre, son especialmente susceptibles a los efectos nocivos de esta contaminación.

Ecologistas en Acción exige medidas urgentes para mitigar esta situación, incluyendo la pacificación de los entornos escolares, la limitación de la velocidad a 20 km/hora en estas zonas y la eliminación de plazas de aparcamiento. La organización propone la creación de zonas verdes y de juego para los niños, carriles bici seguros, caminos escolares y la promoción del transporte público, compartido, en bicicleta y peatonal. Estas acciones, consideradas como medidas de bajo costo, requieren voluntad política y una planificación efectiva para mejorar la calidad del aire y la salud de los niños.

El estudio destaca el caso de Murcia, donde los niveles de NO2 superan tanto la recomendación de la OMS como el límite legal establecido, evidenciando la necesidad de acciones más contundentes para revertir la tendencia y proteger a los escolares de la exposición a este contaminante nocivo.





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