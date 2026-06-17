La construcción se ha vuelto un obstáculo: críticas a la burocracia y la presión fiscal

El oficio de la construcción ha cambiado drásticamente debido a la burocracia y las exigencias técnicas. Los constructores deben cumplir con requisitos como eficiencia energética e instalación de paneles solares, además de dominar nuevas áreas técnicas. La presión fiscal y la dificultad para emprender en el sector también son un problema. Los jóvenes llegan menos preparados al oficio y comprar una vivienda es mucho más difícil que antes.

El ex albañil Rafa Domínguez, de 75 años, critica la burocracia y las exigencias técnicas que han transformado profundamente el oficio de la construcción . Ahora los constructores deben cumplir requisitos como eficiencia energética e instalación de paneles solares, además de dominar nuevas áreas técnicas.

Rafa también critica la presión fiscal y la dificultad para emprender en el sector, así como la incertidumbre laboral que obliga a cambiar el modelo de negocio. Considera que los jóvenes llegan menos preparados al oficio y que comprar una vivienda es mucho más difícil que antes, requiriendo hipotecas a largo plazo.

Además, un experto inmobiliario avisa que si dudas entre comprar o esperar, compra ahora, ya que no se va a construir más ni hay burbuja. Las exigencias administrativas han crecido de forma exponencial y ahora se piden de todo, desde aire acondicionado hasta instalaciones.

Por otro lado, Noruega da una lección a Europa construyendo un túnel de 2 km para que los barcos pasen por encima de una montaña. Un albañil con 23 años de experiencia se ha convertido en autónomo debido a la presión fiscal y la dificultad para emprender en el sector. Rafa se muestra especialmente pesimista y considera que si décadas atrás una familia podía comprar una casa tras varios años de trabajo, ahora el caso es más complicado.

Inés, dueña de un salón de uñas, facturó cerca de medio millón de euros al año y la rentabilidad es del 30%. Los expertos coinciden en que las exigencias administrativas han crecido de forma exponencial y ahora se piden de todo. Un experto inmobiliario avisa que vivir gratis en un piso de tus padres puede considerarse una donación a ojos de Hacienda





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