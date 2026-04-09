La Constitución y la Falacia de la Administración: Entre el Deber Ser y el Ser

Análisis crítico de la actuación de la Administración Pública en España, contrastando las declaraciones constitucionales sobre objetividad y sometimiento a la ley con la realidad de la práctica administrativa, marcada por la desidia, la vulneración de derechos y la falta de respuesta a las necesidades ciudadanas. Se expone la problemática del 'silencio administrativo' y se cuestiona la eficacia del sistema actual.

En 1739, David Hume alertó sobre el error lógico de pasar, sin justificación, de afirmar lo que algo es a lo que debe ser. Esta transición ilegítima, la deducción del deber del hecho, la norma de la descripción, es conocida como la guillotina de Hume, una separación tajante entre el mundo de los hechos y el mundo de los valores y obligaciones. La Constitución incurre en el error opuesto al presentar como un hecho lo que solo puede ser una aspiración o un mandato futuro. El artículo 103.

1, con solemnidad, declara que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. Estas declaraciones, formuladas en presente –sirve, actúa–, resultan falaces para quienes litigamos en el ámbito contencioso-administrativo. La realidad demuestra que la Administración frecuentemente infringe la legalidad, vulnera derechos fundamentales, niega lo que debería conceder y concede lo que debería denegar; se protege a sí misma anteponiendo sus intereses, o los de sus responsables políticos, al interés general. El artículo 103.1 CE no solo confunde realidad y deseo –ser y deber ser–, sino que establece como verdadero algo que no ha sido probado. Sería más adecuado afirmar que la Administración debe servir a los intereses generales y actuar conforme a la Ley y el Derecho. Formulada en futuro o en términos de obligación, la afirmación mantendría su significado, siendo más ponderada y apegada a la realidad. A pesar de la falta de cifras oficiales, si cada organismo administrativo –estatal, autonómico, local, institucional– tomara una decisión diaria, se dictarían aproximadamente 20.000 resoluciones diarias, superando los siete millones anuales. El CGPJ indica que anualmente se inician cerca de 200.000 procesos contencioso-administrativos, de los cuales alrededor del 45% (entre 90.000 y 100.000) culminan con sentencias estimatorias. Estos datos no agotan la problemática de la legalidad y la litigiosidad, pero ilustran la cuestión. La Administración infringe el Derecho y actúa ilegalmente de diversas maneras, una de las cuales destaca por su gravedad: la desidia administrativa, que impide resolver procedimientos y recursos, amparándose en el silencio administrativo. El ciudadano no se interesa por las razones que explican esta situación. Simplemente considera inaceptable que sus derechos e intereses legítimos se vean afectados por circunstancias que a él no le eximirían de cumplir puntualmente con sus responsabilidades laborales. Un ejemplo reciente ilustra esta problemática: un grupo de funcionarios estatales, con funciones relevantes en inspección, solicitó a su Ministerio medidas de protección para su seguridad personal y familiar, sin menoscabar sus funciones. La solicitud fue ignorada, obligando al grupo a presentar una reclamación formal. Esta también fue desatendida, y tras tres meses, se interpuso un recurso de alzada ante el Ministro, quien, ocupado en otros asuntos, no pudo atender la cuestión. Los funcionarios se vieron forzados a iniciar un proceso judicial por las inexistentes decisiones de sus superiores. Ante la solicitud del tribunal de remitir un expediente administrativo que comprometería a varios altos cargos del Ministerio, la Administración reaccionó con rapidez, reconociendo a los funcionarios –con irónica satisfacción extraprocesal– lo que habían demandado dos años antes. ¿Realmente, quien actúa así, sirve al interés general y se somete a la Ley y al Derecho? ¿Qué falla, tantas veces, para que los ciudadanos deban invertir tiempo y recursos en obtener aquello a lo que tienen derecho, comenzando por la atención y dedicación debida de los responsables públicos? La desidia o incapacidad administrativa –eufemísticamente denominada silencio por la ley– a menudo encubre una falta de voluntad o incapacidad, ambas igualmente problemáticas. Ninguna de estas situaciones es admisible y merecería una crítica severa, que, lamentablemente, no se aplica y que, de existir, incentivaría una actuación correcta, puntual, verdaderamente sometida a la Ley y al Derecho, y orientada al servicio de los intereses generales





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