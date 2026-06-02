La consejera de Educación de Madrid califica de "incomprensible" la huelga indefinida convocada por CCOO y UGT

Mercedes Zarzalejo afirma que la huelga buscadesviar la atención de otros problemas graves y señala la contradicción de los sindicatos que firmaron el acuerdo sectorial hace un año y ahora piden su aplicación inmediata, mientras el Gobierno regional cumple lo pactado.

La consejera de Educación , Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, Mercedes Zarzalejo , ha calificado de "incomprensible" la huelga indefinida anunciada por los sindicatos CCOO y UGT para el próximo curso académico en la enseñanza pública.

Según sus declaraciones, realizadas durante los Desayunos Madrid organizados por Europa Press, esta movilización busca "desviar la atención de otras cosas muy graves que están sucediendo" en el país. Zarzalejo ha recordado que ambas organizaciones sindicales firmaron hace un año el acuerdo sectorial que actualmente está en vigor, un pacto que establecía un calendario de implantación de medidas que ahora reclaman applying de inmediato.

La consejera señala la contradicción de convocar huelgas cuando el desarrollo del acuerdo se está produciendo conforme a lo pactado y no ha habido cambios en las circunstancias que justifiquen una aceleración. Ha insistido en que el gobierno regional está cumpliendo "a rajatabla" lo acordado y ha invitado a una reflexión sobre la oportunidad y los motivos de esta huelga, que considera un intento de desviar el foco de atención de problemas más graves.

Este enfrentamiento entre la administración educativa madrileña y los sindicatos mayoriales refleja un momento de tensión en la教育 pública de la región, con ambos lados defendiendo posturas encontradas sobre el cumplimiento de los acuerdos y las necesidades urgentes del sistema educativo





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