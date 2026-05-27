La Confederación de Sindicatos de Comunicación, UGT y la Confederación de Familias Confapa convocarán una huelga educativa indefinida en la Comunidad de Madrid

La huelga se espera que comience en septiembre y tiene como objetivo lograr la unidad sindical y ofrecer a la consejera, Mercedes Zarzalejo, la oportunidad de enmendar su política antes de que llegue la huelga.

La Confederación de Sindicatos de Comunicación, UGT y la Confederación de Familias Confapa han anunciado que convocarán una huelga educativa indefinida en la Comunidad de Madrid para el próximo inicio de curso.

La decisión se toma después de una asamblea en la que se acordó votar unánimemente a favor de la huelga indefinida. Las reivindicaciones de los profesores son similares a las que presentan en todo el país: mejores condiciones laborales, más recursos para el sistema educativo y una mayor inversión en educación. La región de Madrid es la más rica de España, pero aparece sistemáticamente entre los últimos lugares en inversión en Educación.

El Gobierno regional destina aproximadamente el 2,2% de su PIB al sector, casi dos puntos menos que la media nacional. La huelga se espera que comience en septiembre, después de que las organizaciones se den un plazo para alcanzar un mínimo acuerdo sólido entre ellas. El objetivo es lograr la unidad sindical y ofrecer a la consejera, Mercedes Zarzalejo, la oportunidad de enmendar su política antes de que llegue la huelga.

La Comunidad de Madrid es la que menos invierte en Educación del país, y el gobierno regional ha sido criticado por su falta de inversión en el sector. La huelga es una respuesta a la falta de inversión en educación pública y a las condiciones laborales precarias de los profesores. Las organizaciones esperan que la huelga sea sostenida y que obligue al gobierno regional a sentarse a negociar.

La huelga es una forma de protesta contra la falta de inversión en educación y contra las condiciones laborales precarias de los profesores. La decisión se toma después de una asamblea en la que se acordó votar unánimemente a favor de la huelga indefinida.

Las reivindicaciones de los profesores son similares a las que presentan en todo el país: mejores condiciones laborales, más recursos para el sistema educativo y una mayor inversión en educación. La región de Madrid es la más rica de España, pero aparece sistemáticamente entre los últimos lugares en inversión en Educación. El Gobierno regional destina aproximadamente el 2,2% de su PIB al sector, casi dos puntos menos que la media nacional.

La huelga se espera que comience en septiembre, después de que las organizaciones se den un plazo para alcanzar un mínimo acuerdo sólido entre ellas. El objetivo es lograr la unidad sindical y ofrecer a la consejera, Mercedes Zarzalejo, la oportunidad de enmendar su política antes de que llegue la huelga. La Comunidad de Madrid es la que menos invierte en Educación del país, y el gobierno regional ha sido criticado por su falta de inversión en el sector.

La huelga es una respuesta a la falta de inversión en educación pública y a las condiciones laborales precarias de los profesores. Las organizaciones esperan que la huelga sea sostenida y que obligue al gobierno regional a sentarse a negociar





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