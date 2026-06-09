La conexión de la Administración Trump con el caso Plus Ultra sacude la política española

La agencia estadounidense HSI entregó a la Policía Nacional información del móvil del exdueño de Plus Ultra, lo que llevó a la imputación del expresidente Zapatero. El caso revela la cooperación judicial internacional y aviva las sospechas de injerencia.

La conexión de la Administración Trump con el caso Plus Ultra ha generado un terremoto político en España. Según informaciones reveladas, la agencia estadounidense Homeland Security Investigations ( HSI ) envió a la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía Nacional (UDEF) el contenido de la extracción de datos del dispositivo móvil del exdueño de la aerolínea Plus Ultra , Rodolfo Reyes Rojas, el pasado 18 de marzo.

Esta colaboración fue clave en la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, materializada el pasado 18 de mayo, solo dos meses después de la entrega efectiva de los datos y conversaciones del teléfono de Reyes Rojas, que estaba siendo investigado por blanqueo de capitales desde 2018. El caso ha puesto de manifiesto las estrechas relaciones entre las autoridades estadounidenses y españolas en la lucha contra el blanqueo de capitales.

La información proporcionada por HIS habría sido determinante para que el juez instructor decidiera imputar a Zapatero, quien siempre ha negado cualquier irregularidad. La defensa del expresidente sostiene que se trata de una maniobra política orquestada desde sectores conservadores, mientras que la acusación popular señala que hay indicios sólidos de su implicación en operaciones de blanqueo a través de la aerolínea.

Plus Ultra, que operaba vuelos entre España y Venezuela, ha estado en el centro de la polémica por sus vínculos con el chavismo y supuestas irregularidades financieras. Por otro lado, la investigación ha revelado que Rodolfo Reyes Rojas mantenía contactos con altos cargos del gobierno de Donald Trump, lo que ha llevado a especular sobre una posible injerencia extranjera en la política española.

La embajada de Estados Unidos en Madrid no ha hecho comentarios oficiales, pero fuentes diplomáticas aseguran que la cooperación judicial es rutinaria y no implica una toma de posición política. Sin embargo, la oposición ha pedido explicaciones al gobierno de Pedro Sánchez sobre el alcance de esta colaboración. Mientras tanto, el proceso judicial sigue su curso y se espera que en las próximas semanas se produzcan nuevas citaciones.

El caso ha reabierto el debate sobre la independencia judicial y la influencia de potencias extranjeras en la justicia española





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