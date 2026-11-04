La Comunidad de Madrid lanza avales para hipotecas de obra nueva con hasta 70% de cobertura

La Comunidad de Madrid aprobará un sistema de avales de 50 millones de euros para cubrir hasta el 70% de los anticipos en viviendas de obra nueva, facilitando la compra sin ahorro previo.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobará este miércoles las condiciones para un nuevo sistema de avales destinado a facilitar la adquisición de viviendas de obra nueva. Este mecanismo permitirá a los compradores acceder a una hipoteca sin necesidad de disponer del 10% del precio del inmueble que habitualmente se exige durante la fase de construcción. La medida está dotada con un límite de 50 millones de euros y busca reducir la barrera de entrada para los futuros propietarios.

Mecanismo de avales para inmuebles en construcción

La Comunidad de Madrid cubrirá hasta el 70% de la garantía requerida, mientras que las entidades encargadas de conceder la fianza asumirán al menos el 30% restante. Las sociedades de garantía recíproca (SGR) actuarán como intermediarias, avalando a las entidades financieras para cubrir los anticipos necesarios. De este modo, los ciudadanos no tendrán que mobilizar sus ahorros durante el proceso de edificación del edificio.

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Este sistema se suma a las líneas de avales ya disponibles en la región, pero está específicamente diseñado para la adquisición de inmuebles sobre plano. La normativa previa exigía contar con fondos propios para los pagos anticipados. Ahora, el gobierno autonómico asume una parte significativa del riesgo, lo que simplifica el acceso al mercado inmobiliario para personas con poca liquidez inmediata pero capacidad de pago a largo plazo.

Cuotas garantizadas según la edad del solicitante

La cuantía de los avales dependerá directamente de la edad del solicitante, estableciendo topes diferenciados para proteger tanto al comprador como a la entidad financiera. El 100% de la garantía se reserva para los menores de 40 años. En el caso de los beneficiarios entre 40 y 45 años, se garantiza un máximo del 95%, y para las personas entre 45 y 50 años se fija un tope del 90%. Esta escalera de garantías intenta equilibrar el riesgo crediticio con la política de apoyo a la vivienda.

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Para participar en este programa, las SGR deben tener su sede en la Comunidad de Madrid, cumplir los requisitos económicos establecidos y firmar un acuerdo con la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo. La normativa del programa se modificó a principios de septiembre para ampliar el número de beneficiarios. Se incluyó a la población de hasta 50 años y se incorporó a personas sin límite de edad, equiparando su situación con la de las familias numerosas y monoparentales.

Actualización de precios y contexto económico

El Gobierno regional ha elevado el precio máximo de la vivienda para acogerse al programa 'Mi Primera Vivienda' de 390.000 a 425.000 euros. Esta actualización se realiza para acomodarse a la evolución del mercado inmobiliario y se ha tenido en cuenta el porcentaje de variación del Índice de Precios al Consumo (IPC) correspondiente al periodo 2023-2025. El objetivo es mantener la vigencia de las ayudas ante la inflación acumulada.

A pesar de la aprobación próxima, los ciudadanos aún deberán esperar a que el acuerdo surta efectos con su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y a que las sociedades de garantía recíproca se sumen a esta iniciativa. Una vez operativo el sistema, las entidades podrán empezar a gestionar las solicitudes bajo las nuevas condiciones de riesgo compartido entre la administración y las entidades financieras.