La competencia global se vuelve cada vez más predecible y peligrosa, y los líderes deben tomar medidas para evitar que se convierta en un desastre.

La competencia global se vuelve cada vez más predecible y peligrosa. En lugar de aprovechar la oportunidad para ser audaces en la escena internacional, los líderes se han vuelto completamente predecibles.

El presidente Emmanuel Macron intentó centrar la cumbre del G7 en resolver los desequilibrios macroeconómicos, pero los chinos se mostraron reticentes, los estadounidenses se desentendieron y el tema se aplazó al G20. En su lugar, van a recibir una charla motivacional inspirada en el deporte rey. La Copa del Mundo es un ejemplo de cómo la competencia puede ser impredecible, ya que la posibilidad de una sorpresa es relativamente alta debido a la naturaleza del juego de suma cero.

Según un estudio de partidos históricos, la probabilidad de que gane el equipo con peor trayectoria es del 45% en el fútbol, en comparación con sólo el 36% en la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL). El formato eliminatorio da más peso al factor suerte, ya que un solo penalti dudoso puede dejar a un equipo fuera de la competición.

Según los datos analizados por James Tozer de Prospect, una empresa de análisis deportivo, las apuestas otorgaban a los cuatro primeros equipos de la última Premier League un 89% de probabilidades de ganar. En la Copa del Mundo, una sorpresa es más probable, ya que esa cifra es de sólo el 48%.

Si bien es cierto que Brasil y Alemania han tenido un comportamiento desproporcionadamente bueno a lo largo de los años, incluso si un equipo llega a las semifinales de un Mundial, por término medio sólo tendría un 30% de probabilidades de llegar a las semifinales cuatro años después. Comparemos esto con lo que sucede en el ámbito de la economía global.

Según un informe reciente del Banco de Inglaterra, entre 1945 y 1973, la fuerte intervención gubernamental asociada al régimen de hizo que los desequilibrios por cuenta corriente por lo general no se prolongasen. Desde entonces, ante la inexistencia de mecanismos de ajuste formales, los desequilibrios se han vuelto cada vez más persistentes. Los superávit por cuenta corriente que el FMI considera 'excesivos' también se han afianzado.

Mientras que en la década de 1990 alrededor del 15% de los países con superávit excesivos los mantuvieron durante los siguientes cinco años, en lo que va de la década de 2020 esa proporción ha aumentado a más del 70%. En el fútbol, es de esperar que algunos equipos lleguen repetidamente a las fases finales del torneo.

El deporte no es una lotería; los éxitos europeos y sudamericanos se deben en parte a sus sólidas culturas futbolísticas y a la experiencia de jugadores en ligas muy competitivas. Pero los resultados son lo suficientemente impredecibles como para que cualquiera pueda soñar con una victoria. Cuando los resultados se vuelven demasiado predecibles, los analistas suelen observar que las cifras de audiencia se resienten. En su deporte de la economía global, los resultados se están volviendo demasiado predecibles.

La política industrial activa ha distorsionado el panorama competitivo, y que tales desequilibrios crónicos y de gran magnitud podrían conducir al desastre. En las tres ocasiones en que los desequilibrios por cuenta corriente globales fueron mayores que en la actualidad, se produjo una 'turbulencia o crisis económica'. Así que, aquellos de ustedes que se sienten satisfechos con su racha ganadora, tengan cuidado de no perjudicar la salud de su deporte a largo plazo.

Entiendo que el mensaje de cooperación y coordinación pueda parecer sentimental. Pero miren, las charlas motivacionales son el momento ideal para soñar a lo grande. He dado suficientes como para saber que mi discurso tiene más que ver con sentirme bien conmigo mismo que con influir en vuestro comportamiento. Tras esta charla de grupo, hablaré con cada uno de ustedes a solas para mantener una conversación tranquila.

Presidente Trump: no sois un jugador lo suficientemente fuerte como para ignorar que este es un deporte de equipo. Líderes de la UE: intenten no quedar paralizados por el análisis. En algún momento tendrán que dejar de diagnosticar el problema y hacer algo al respecto. Reino Unido y Canadá: dejen de intentar evitar las decisiones difíciles permaneciendo en el centro del campo.

China: no se lancen a la aventura sin pensarlo bien. Si las cosas van mal en el Mundial, los aficionados se recuperarán. Hay mucho más en juego en los proyectos que ustedes persiguen





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