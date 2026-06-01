La comodidad del pescado envasado: ¿vale la pena el precio?

La compra de pescado envasado es una opción cómoda pero cara. La mayoría de la gente prefiere comprar pescado fresco en la pescadería, pero para aquellos que no tienen tiempo para cocinar, los productos pre-cocinados pueden ser una opción cómoda y rápida.

Cada vez tenemos menos tiempo y las prisas del día a día hacen que se vuelva complicado incluso hacer la compra. En medio de esta vorágine ha surgido un nuevo formato en los supermercados: los productos pre-cocinados .

A priori, no tienen ninguna sustancia añadida y están listos para consumir. Sin embargo, la compra de estos productos tiene un sobrecoste del 30% respecto a si se adquiere directamente en la pescadería del mismo supermercado. La mayoría de la gente alude a la comodidad de este tipo de formatos, aunque todos coinciden en que la diferencia es demasiado grande.

El pescadero de toda la vida, Santi Cachadas, asegura que el problema del pescado envasado es que no se puede ver la frescura. Para los supermercados es muy cómodo porque aguanta más días en la bandeja y tienen más margen para venderlo, pero no es lo mismo que comprar pescado fresco en la pescadería.

Además, se generan plásticos de un solo uso con un alto potencial contaminante, lo que se contrapone radicalmente con la tendencia hacia la reducción de estos materiales. La cantidad de residuos que se generan es muy alta y hay que pensar en todo para tomar decisiones informadas. En el Mercado de Abastos de Pontevedra, los vendedores y los consumidores coinciden en que la comodidad de los productos pre-cocinados es un lujo que no todos pueden permitirse.

La mayoría de la gente se muestra reacia a pagar el precio alto de estos productos y prefiere comprar pescado fresco en la pescadería. Sin embargo, para aquellos que no tienen tiempo para cocinar, los productos pre-cocinados pueden ser una opción cómoda y rápida. La pregunta es si la comodidad vale la pena el precio que se paga.

En resumen, la compra de pescado envasado es una opción cómoda pero cara, y la mayoría de la gente prefiere comprar pescado fresco en la pescadería





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