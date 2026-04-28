La Comisión Europea ultima nuevas reglas de fusiones para proteger la soberanía tecnológica y la resiliencia de la UE

La Comisión Europea está preparando nuevas normas de fusiones para facilitar la creación de grandes empresas europeas, pero con condiciones que protejan la soberanía tecnológica, la resiliencia de las cadenas de suministro y la seguridad estratégica del continente. Estas reglas buscan evitar la dependencia de proveedores ajenos a la OTAN y garantizar la capacidad de defensa y sostenibilidad de las empresas europeas.

La Comisión Europea está ultimando nuevas reglas de fusiones con el objetivo principal de proteger la soberanía e independencia tecnológica del continente, así como garantizar la resiliencia de las cadenas de suministro y fortalecer la capacidad de defensa y sostenibilidad de las empresas europeas.

Estas normas buscan facilitar las integraciones entre grandes corporaciones del bloque, incluyendo empresas del Ibex español como Telefónica, pero con la condición de que los futuros gigantes transnacionales de la UE excluyan por completo a empresas ajenas a la OTAN, especialmente las chinas, de sus estructuras. Según el último borrador de las merger guidelines al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, Bruselas flexibilizará las reglas para permitir que las compañías europeas puedan fusionarse, ganar tamaño y ser más competitivas, con mayor margen para invertir.

Sin embargo, estas reglas también buscan evitar concentraciones a gran escala y riesgos para la competencia, introduciendo la novedad de exigir a todas las operaciones la seguridad del suministro, la protección de infraestructuras críticas y la resiliencia ante posibles crisis. La Comisión Europea quiere asegurar que la economía de la UE esté preparada para anticipar, resistir y recuperarse de perturbaciones graves y cambios geopolíticos.

La independencia implica no depender de unos pocos proveedores o de regiones específicas del mundo, y el documento advierte explícitamente sobre el peligro de las 'cadenas de suministro no resilientes', aquellas donde la oferta está concentrada en áreas geográficas concretas, lo que las hace menos fiables frente a disrupciones comerciales o crisis internacionales. Estas normas se enmarcan en el actual escenario geoestratégico, con varias guerras a las puertas de Europa, y piden a los futuros gigantes europeos proteger la soberanía estratégica del continente.

Se reconoce que el contexto económico mundial ha cambiado, por lo que las evaluaciones de fusiones deberían dar mayor importancia a la innovación, la escala y la inversión, elementos cruciales para competir, siempre y cuando no obstaculicen la competencia. Esto refleja un cambio significativo con respecto al enfoque más restrictivo que ha caracterizado la práctica de la Dirección General de Competencia de la CE en los últimos años.

La resiliencia se refiere a la preparación y capacidad del mercado interior, o parte de él, para seguir prestando servicios a los clientes y para anticipar, resistir y recuperarse de crisis graves. Algunos ejemplos de factores relevantes para la resiliencia del mercado interior incluyen la diversidad de la cadena de suministro, la seguridad de las infraestructuras críticas físicas y digitales, la preparación para la defensa y la capacidad e incentivos de las empresas para invertir en tecnologías críticas.

Aunque las nuevas directrices no mencionan directamente a proveedores de alto riesgo, fuentes del sector de las telecomunicaciones indican que se analizará de cerca en los procesos de consolidación de operadores cuáles son los proveedores y su origen, especialmente aquellos que estén fuera de la OTAN, como los chinos, recientemente cuestionados en el continente





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