La Comisión Europea señala más de 20 desequilibrios estructurales que frenan la productividad en España

Un informe de la Comisión Europea identifica problemas fiscales, de gasto público, mercado laboral, vivienda y fragmentación territorial que limitan el crecimiento potencial de la economía española y requieren reformas urgentes.

La Comisión Europea ha identificado más de veinte desequilibrios estructurales que limitan la productividad y el crecimiento potencial de la economía española. El informe, que analiza la situación económica del país, señala una serie de problemas críticos que requieren atención urgente.

Entre los desequilibrios más destacados se encuentra la elevada presión fiscal sobre el trabajo, mientras que los ingresos procedentes de impuestos al consumo y medioambientales se mantienen relativamente bajos. España registra además la mayor brecha del IVA de la Unión Europea. Este modelo tributario依赖 en exceso del empleo, lo que lastra la competitividad y la creación de empleo.

Junto a esto, el gasto en defensa se sitúa por debajo de la media de la UE, aunque está aumentando gradualmente con el apoyo de la UE. También preocupa el gasto en sanidad, que aunque crece, sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de la población. Las listas de espera han aumentado y las necesidades no cubiertas en salud mental se han duplicado desde la pandemia.

La disponibilidad de servicios se ve condicionada por la escasez de personal sanitario, lo que afecta a la salud de la población, la equidad social y la productividad. Otro aspecto alarmante es la situación del sistema de pensiones. El gasto bruto en pensiones como porcentaje del PIB aumentará 2,5 puntos hasta 2040, hasta situarse en torno al 16% del PIB, y para 2070 podría alcanzar el 17%, muy por encima de la media europea del 12%.

Los sistemas de pensiones complementarios podrían reforzar la resiliencia del sistema. Además, existe una preocupante brecha generacional en riqueza y acceso a servicios, con una desigualdad de ingresos que, aunque está disminuyendo, sigue siendo de las más elevadas de la UE. El sistema fiscal y de prestaciones tiene capacidad limitada para reducir las brechas de renta y la cobertura de las prestaciones no es suficiente para sacar a las personas de la pobreza.

Persisten altos niveles de pobreza infantil y la ayuda a los jóvenes es insuficiente. La brecha de protección entre jóvenes y mayores sigue ampliándose, por lo que sería necesario reequilibrar el gasto público hacia políticas que favorezcan a los jóvenes, como la educación, el acceso a la vivienda y el empleo.

En el mercado laboral, la elevada temporalidad y la segmentación continúan, si bien se reconoce que la reforma laboral y la subida del salario mínimo han permitido reducir la desigualdad. Sin embargo, el abandono escolar temprano, el deterioro de las competencias básicas y los desajustes entre oferta formativa y demanda laboral ponen de manifiesto deficiencias en el sistema educativo.

En cuanto a la vivienda, el parque de vivienda social representa menos del 2% del total, frente a una media comunitaria de alrededor del 7%. Esta situación, combinada con la insuficiente oferta y el aumento de la demanda, ejerce presión al alza sobre los precios y agrava la dificultad de acceso, especialmente para los jóvenes. También se señalan trabas regulatorias y fragmentación territorial.

La existence de impuestos regionales sobre bebidas azucaradas o la obligación de etiquetar productos en español y en la lengua cooficial correspondiente crean barreras para las empresas que operan entre regiones y desde otros países de la UE, incrementando los costes de cumplimiento. La fragmentación entre administraciones también reduce la eficacia de las medidas para hacer frente a desastres naturales como inundaciones o incendios forestales, lo que se traduce en importantes pérdidas humanas, económicas y medioambientales.

La escasez de jueces y la baja inversión en I+D completan el cuadro de factores que lastran la economía. El tejido empresarial, caracterizado por un tamaño pequeño y una baja internacionalización, también se menciona como un punto débil.

Ante este diagnóstico, el texto sugiere que es necesario abordar reformas estructurales que permitan una economía más diversificada, sostenible e inclusiva, mejorando la productividad y garantizando la cohesión social, todo ello en un contexto de envejecimiento poblacional y necesidad de cumplir con los compromisos fiscales y de defensa en un escenario de fragmentación política





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