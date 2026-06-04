La Comisión Europea refuerza el procedimiento contra España por la OPA de BBVA sobre Sabadell y la transposición de la CRD VI

Bruselas envía una nueva carta de emplazamiento a España señalando irregularidades en la legislación nacional utilizada para bloquear la oferta de BBVA por Sabadell, y amplía las infracciones al incumplimiento de la directiva CRD VI. La Comisión Europea insiste en que las medidas españolas son incompatibles con el nuevo marco comunitario y subraya la importancia de las consolidaciones bancarias para la economía de la UE. El texto incluye también la salida de Visa y Mastercard de Cuba y el calendario escolar de Madrid para 2026/27.

La Comisión Europea ha anunciado hoy que enviará una nueva carta de emplazamiento a España en el marco del procedimiento de infracción que abrió en julio del pasado año por las irregularidades detectadas en la legislación utilizada por el Gobierno para trabar la OPA de BBVA sobre Sabadell .

Desde que Bruselas abrió su expediente, ha entrado en vigor la Directiva CRD VI, cuyo plazo de transposición a la legislación nacional expiró el 10 de enero de 2026. La Comisión ha actualizado la evaluación jurídica en la que se basa este procedimiento y ha incluido las disposiciones pertinentes de los nuevos textos entre las infracciones identificadas.

En particular, Bruselas sostiene que las medidas españolas en cuestión son incompatibles con el nuevo marco de la CRD VI, que regula las adquisiciones, fusiones, escisiones y otros cambios estructurales que afecten a las entidades de crédito, lo que refuerza aún más las preocupaciones ya expuestas en la carta de emplazamiento de 2025. La institución comunitaria recalca que las consolidaciones en el sector bancario benefician a la economía de la UE en su conjunto y son esenciales para la consecución de la Unión Bancaria.

Por otro lado, el Banco Central de Cuba ha anunciado que Visa y Mastercard dejarán de operar en el país. Mientras tanto, la Comunidad de Madrid ha publicado el calendario escolar del curso 2026/2027 con las fechas de inicio y fin de curso, periodos vacacionales, festivos y días no lectivos





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