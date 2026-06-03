La Comisión Europea recomienda un reequilibrio del gasto social en España

El informe de la Comisión Europea sobre recomendaciones económicas para España destaca la necesidad de un reequilibrio del gasto social entre generaciones y la importancia de superar las restricciones que han frenado la construcción de vivienda.

La Comisión Europea ha presentado un informe sobre recomendaciones económicas para España, en el que se destaca la necesidad de un reequilibrio del gasto social entre generaciones.

Se propone elevar el IVA, especialmente en la hostelería, ya que beneficia a las rentas más altas. El informe también hace una llamada por una creciente dependencia de la tributación del trabajo, ya que España presenta la mayor brecha de política del IVA de la Unión Europea.

Además, se recomienda superar algunas de las restricciones que han frenado la construcción de vivienda, como la disponibilidad limitada de suelo edificable y la lentitud de los procedimientos administrativos. La Comisión Europea también apunta que la participación media de los impuestos sobre el trabajo en la recaudación fiscal total de España ha aumentado en los últimos años, lo que refleja una creciente dependencia de la tributación del trabajo





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