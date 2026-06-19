La Comisión Europea presenta propuesta de Reglamento de Desarrollo de la Nube y la IA

La Comisión Europea ha publicado una propuesta de Reglamento (Ley) de Desarrollo de la Nube y la IA, con la que busca reforzar el ecosistema, la inversión y las infraestructuras de la Unión Europea.

La Comisión Europea ha publicado una propuesta de Reglamento (Ley) de Desarrollo de la Nube y la IA, con la que busca reforzar el ecosistema, la inversión y las infraestructuras de la Unión Europea .

El objetivo es no depender de proveedores de terceros países o sujetos a las leyes de países fuera de la UE. La propuesta de Reglamento pretende dar respuesta a la necesidad de contar con un enfoque ecosistémico coordinado para que la UE sea más competitiva y resiliente en el ámbito de la nube y la IA.

Se busca aumentar la capacidad de computación y la IA desarrolladas e implementadas en la UE mediante tecnologías innovadoras y sostenibles de la nube y la IA. Además, se pretende garantizar condiciones atractivas para la implementación de una capacidad de computación sostenible e innovadora en toda la UE. Se abordan las preocupaciones relativas a la soberanía de los datos y la continuidad operativa de la nube y la IA.

La propuesta de Reglamento también contribuye a la protección del orden público haciendo que el suministro de servicios de computación en la nube sea más resiliente, en particular en el sector público. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la integración de esta norma con otras normas ya adoptadas, como el Reglamento de IA, el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), o el Reglamento de Datos, no es una tarea sencilla.

Se requiere un complejo encaje para evitar fricciones y posibles incongruencias o lagunas. La estrategia positiva introduce medidas para aumentar la capacidad de computación de la UE y potenciar el respeto de los derechos fundamentales conforme al marco normativo europeo.

Sin embargo, no puede obviar la necesidad de considerar si se requieren cambios en otras normas ya vigentes o el planteamiento armonizado de otras normas que se están tramitando actualmente como el Reglamento de Chips 2.0. La UE podría quedar relegada a una posición de mero consumidor de tecnologías de la información, perdiendo oportunidades de innovación y de competitividad que redundan en beneficio de la sociedad europea si no se actúa de manera adecuada ahora





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