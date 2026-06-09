La Comisión Europea ordena a Meta restaurar el acceso gratuito de asistentes de IA de terceros a WhatsApp

Bruselas acusa a Meta de abusar de su posición dominante en aplicaciones de comunicación para bloquear competidores en el mercado de IA, y exige el restablecimiento inmediato del acceso a la API de WhatsApp Business mientras dura la investigación antimonopolio.

La Comisión Europea ha ordenado a Meta restablecer el acceso gratuito a WhatsApp para asistentes de Inteligencia Artificial de terceros, en una decisión que subraya la creciente tensión entre las autoridades de competencia de la UE y las grandes plataformas tecnológicas estadounidenses.

Bruselas alega que la política de Meta, que bloqueó el acceso a la API de WhatsApp Business para competidores de Meta AI a partir de octubre de 2025, constituye un abuso de posición dominante que podría causar un daño grave e irreparable al mercado emergente de asistentes de IA. La medida, que ha sido accompanied por cargos complementarios tras una investigación iniciada en diciembre de 2025, insiste en que el cobro por el acceso no es suficiente y equivale a una prohibición de facto.

La Comisión argumenta que, en un mercado dinámico donde los nuevos entrantes necesitan escala para competir, cualquier retraso en la restauración del acceso podría consolidar artificialmente la ventaja de Meta, erosionando la competencia antes de que concluya el proceso formal. La vicepresidenta ejecutiva Teresa Ribera ha enfatizado que estas medidas provisionales son urgentes para evitar un daño estructural que sería difícil de revertir, y que permanecerán vigentes durante toda la investigación antimonopolio.

Este caso se inserta en un contexto más amplio de batallas regulatorias de la UE contra el poder de las Big Tech, particularmente en el marco de la Ley de Mercados Digitales (DMA). Mientras la Comisión presiona a Meta, también mantiene una polémica activa con Apple, acusada de intentar eludir la DMA mediante la solicitud de exenciones que podrían excluir a competidores de Siri AI de su ecosistema.

Laencia de la UE está enviando un mensaje claro: la dominancia en plataformas de comunicación no debe traducirse en barreras artificiales para la innovación en sectores adyacentes como la inteligencia artificial. La decisión contra Meta refleja la interpretación expansiva de la Comisión sobre lo que constituye un abuso, extendiéndose no solo a la fijación de precios predatorios, sino también al control de interfaces técnicas que actúan como puertas de entrada a mercados complementarios.

El impacto de esta orden va más allá de WhatsApp y Meta AI. Establece un precedente potencial sobre cómo las grandes aplicaciones de comunicación (como Telegram, Signal o iMessage) deben gestionar sus APIs en relación con servicios de IA de terceros. Para startups y desarrolladores de asistentes de IA, el acceso a una base masiva de usuarios a través de WhatsApp es crucial para entrenar modelos, probar productos y alcanzar escalabilidad.

Sin él, podrían verse obligadas a depender de canales más costosos o menos eficientes, reduciendo su capacidad para innovar y competir. La Comisión parece consciente de que, en mercados de red como el de la IA, los efectos de exclusión temprana son persistentes: una vez que un modelo de IA se entña con más datos de interacción, mejora más rápido, atrayendo a más usuarios y creando un círculo virtuoso que es difícil de romper.

Por eso la urgencia de la medida provisional. Desde Meta, aunque inicialmente se impuso una prohibición absoluta, luego se optó por un modelo basado en tarifas.

Sin embargo, la Comisión considera que, dado el poder de mercado de WhatsApp en Europa (con cientos de millones de usuarios), cualquier cargo significativo actúa como una barrera de entrada efectiva. La empresa aún no ha respondido oficialmente a la última orden, pero es probable que la impugne ante los Tribunales de la UE, argumentando restricciones a la libertad contractual o riesgos de seguridad y privacidad al permitir que terceros accedan a la API.

Este litigio pondrá a prueba los límites de la DMA y la interpretación del concepto de "posición dominante" en plataformas multipropósito. Mientras tanto, los usuarios europeos podrían ver cambios en la forma en que interactúan con asistentes de IA dentro de WhatsApp, y los competidores como OpenAI, Anthropic o desarrolladores europeos podrían tener una ventana de oportunidad para integrarse más fácilmente, siempre que Meta cumpla con la orden de Bruselas





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