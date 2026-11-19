Bruselas abre un procedimiento de infracción a España por la transposición incorrecta de la directiva contra la malversación, amenazando con sanciones millonarias.

La Comisión Europea ha abierto un nuevo expediente complementario contra el Gobierno de España por deficiencias en la lucha contra el fraude de los fondos comunitarios. El Ejecutivo de Bruselas determina que el país miembro presenta insuficiencias en la tipificación de la malversación de fondos y mantiene una pena máxima inferior a la exigida por la directiva europea para este delito. Esta medida refuerza la presión sobre Madrid para asegurar que la legislación nacional protege adecuadamente el presupuesto de la Unión.

Deficiencias en la tipificación del fraude

El organismo europeo señala que la legislación española no ha adoptado correctamente las normas necesarias para blindar el dinero comunitario frente a la malversación. La Directiva constituye un pilar fundamental de la arquitectura de la Unión Europea contra el fraude, armonizando definiciones, sanciones y normas de competencia. Este marco legal es esencial para proteger los intereses financieros de la UE y sienta las bases de la competencia de la Fiscalía Europea. Los fallos identificados se centran específicamente en la definición del delito y en la gravedad de las penas aplicables.

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Cronología del procedimiento de infracción

El plazo para transponer la directiva al derecho nacional expiró el 6 de julio de 2019, fecha límite que España no cumplió adecuadamente. En diciembre de 2021, la Comisión envió una primera carta de emplazamiento señalando deficiencias relacionadas con la definición de corrupción. Ahora, el envío de una nueva carta de emplazamiento complementaria apremia al Gobierno a subsanar esta situación. España dispone de dos meses para presentar las alegaciones necesarias o intentar convencer a Bruselas de que ha corregido los errores detectados en su marco legal.

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Consecuencias legales y sanciones económicas

Si la respuesta española resulta insatisfactoria tras el plazo establecido, la Comisión Europea avanzará hacia el envío de un dictamen motivado. Este documento explicará por qué se considera que existe una infracción grave y fijará un plazo final para que el Estado corrija la situación. Si la irregularidad persiste, el caso será llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que la Justicia europea determine quién tiene razón en esta batalla legal iniciada.

Riesgo de multas periódicas millonarias

En caso de fallo negativo para el Gobierno y de persistir la falta de acatamiento, la Comisión podría solicitar al Tribunal de Justicia imponer sanciones económicas. La sanción única mínima podría alcanzar los ocho millones de euros. Sin embargo, para infracciones continuadas como la no transposición de normas, se opta habitualmente por una multa periódica de al menos 8.508,4 euros al día. Este monto se calibra según el Producto Interior Bruto y la población para equilibrar el impacto financiero en el Estado miembro.