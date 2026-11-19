Bruselas inicia un expediente a España por exceder la asignación de días de pesca para 2026 bajo el Plan Plurianual del Mediterráneo Occidental y evalúa medidas correctivas.

La Comisión Europea ha abierto oficialmente un procedimiento de infracción contra el Gobierno de España por determinar incorrectamente la cantidad de días adicionales de pesca permitidos a la flota mediterránea. Este informe técnico señala que la Administración española concedió más jornadas de captura en el año 2026 de las que estipula estrictamente la normativa vigente. La notificación formal ha sido recibida ya por el Ministerio de Agricultura, cuyos equipos jurídicos están revisando los argumentos de la institución comunitaria para gestionar la reclamación.

Mecanismo de compensación y normativa vigente

El núcleo del conflicto radica en los mecanismos de compensación diseñados para la flota del Mediterráneo, especialmente para los arrastreros. Estos buques han soportado recortes significativos en sus jornadas laborales desde la aprobación del Plan Plurianual de Gestión del Mediterráneo Occidental en 2020. Dicho plan, en vigor desde hace siete años, busca principalmente la recuperación de especies estratégicas como la merluza, el rape y el lenguado.

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La normativa europea permite a los Estados miembros conceder días de pesca adicionales en 2026 a los arrastreros que demuestren un uso de artes de pesca más selectivas. Sin embargo, la Comisión Europea considera que España parece haber calculado erróneamente esta asignación adicional. Esta discrepancia se produce en un contexto donde los ministros de Pesca europeos acordaron una propuesta comunitaria de 9 días para las embarcaciones del Mare Nostrum, lejos de la cifra aplicada por Madrid para solventar las deficiencias observadas por los técnicos.

Posiciones del sector pesquero y presiones externas

El Ministerio de Agricultura señala que las presiones sobre los caladeros españoles son intensas debido al cierre del caladero de Mauritania. Esta situación ha forzado una desviación de parte de la flota hacia Guinea Bissau, aumentando la presión sobre las cuotas disponibles. El sector pesquero y el Ministerio llevan tiempo trabajando para recopilar aportaciones mediante una consulta pública sobre la aplicación del Plan de Gestión y su impacto socioeconómico.

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Los actores del sector destacan que la normativa no ha cumplido su compromiso de reforma del reglamento de pesca del Mediterráneo. Los arrastreros enfrentan la tensión de necesitar ingresos estables mientras operan bajo restricciones estrictas. La falta de claridad en las compensaciones ha generado incertidumbre en un momento clave donde las cuotas deben definirse con antelación para garantizar la viabilidad económica de las empresas.

Impacto real y próximos pasos institucionales

La respuesta de España al dictamen comunitario es crucial, ya que si no es considerada satisfactoria, la Comisión puede emitir un dictamen motivado. Este paso podría derivar en sanciones o en la exigencia de ajustes inmediatos en la gestión de las cuotas. El calendario político y técnico está muy apretado, especialmente de cara a las decisiones futuras sobre las capturas.

El gran consejo de los ministros de Agricultura y Pesca europeos que decidirán las cuotas pesqueras para 2027 se celebrará muy pronto. La definición de estos límites afectará directamente a la planificación operativa de las flotas nacionales. La tensión entre la conservación de recursos y la sostenibilidad económica de los pescadores sigue siendo un punto de fricción constante en las relaciones bilaterales.

En cuanto a la distribución específica, España realizó sendas asignaciones de días en julio y septiembre de este año. Estas medidas se publicaron en el Boletín Oficial del Estado con vigencia durante todo el año, distribuyendo un total de 8.015 días. La primera adjudicación representó el 3% del total de días asignados a España, equivaliendo a 143 días adicionales.

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La segunda adjudicación, publicada el 30 de septiembre, benefició a embarcaciones que correspondían al 7% de la reserva de días. Esta cifra incluía las jornadas no utilizadas por barcos que se dieron de baja definitivamente. Además, desde 2025 es obligatoria la introducción de nuevas mallas y cambios en la parte final de las redes, medidas apoyadas por ayudas del Ministerio. Estos cambios técnicos buscan alinear la actividad productiva con los objetivos de restauración ecológica impuestos por Bruselas.