Bruselas requiere que Madrid adapte sus normas penales y fiscales a las directivas de la UE para proteger el presupuesto comunitario y garantizar la transparencia en criptoactivos.

La Comisión Europea ha instado oficialmente al Gobierno de España a reformar su legislación nacional para alinearse con las directivas de la Unión Europea destinadas a combatir el fraude financiero. Esta exigencia surge tras evaluar la transposición de las normas europeas en materia de protección de los intereses financieros comunitarios y de transparencia fiscal aplicada a los criptoactivos.

Deficiencias en la penalización de la malversación

El Ejecutivo comunitario determina que España no está incluyendo adecuadamente el delito de malversación de fondos de la Unión Europea en su ordenamiento jurídico interno. La institución señala específicamente que el país miembro prevé una pena máxima de prisión que resulta inferior al nivel exigido por la Directiva europea correspondiente. Esta discrepancia constituye uno de los pilares fundamentales de la arquitectura antifraude establecida por Bruselas para proteger el presupuesto de la comunidad.

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Anteriormente, en el mes de diciembre de 2021, la Comisión ya había enviado una carta de emplazamiento a Madrid. En dicho documento se señalaban varias deficiencias relacionadas con la definición del delito de corrupción. En aquel momento, España había modificado los artículos 432 y siguientes del Código Penal para separar la apropiación indebida o la financiación de usos privados de los desvíos presupuestarios o aplicaciones públicas diferentes. El entonces Ejecutivo de Pedro Sánchez negó que la propuesta de armonización penal de la UE supusiera una desautorización de su propia reforma legislativa.

Exigencia de transparencia en criptoactivos

Paralelamente, la Comisión Europea pide a España que trasponga correctamente la norma europea sobre transparencia fiscal y el intercambio de información en relación con las inversiones en criptoactivos. Esta medida busca mejorar los intercambios de información entre las autoridades fiscales sobre cuentas financieras, un aspecto crucial para la lucha contra la elusión y la evasión fiscal. La institución asegura que es fundamental que todos los Estados miembros apliquen de manera plena y oportuna estas normas para garantizar una liquidación y recaudación fiscales eficaces.

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Según las evaluaciones de Bruselas, España sigue sin aplicar plenamente la directiva que permite una estrecha cooperación administrativa dentro de la Unión Europea. La falta de implementación efectiva de estas normas dificulta la garantía de una recaudación justa sobre las rentas y ganancias de capital correspondientes. La Directiva contra el fraude protege el presupuesto comunitario mediante la armonización de las definiciones, las sanciones y las normas de jurisdicción relativas a otros delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión.

Plazos incumplidos y posibles sanciones futuras

La obligación de trasladar la directiva a la legislación nacional debía haberse cumplido antes del 6 de julio de 2019, fecha que ha quedado significativamente superada. La persistente inacción o la transposición insuficiente por parte de las autoridades españolas ha llevado a la Comisión a intensificar su monitoreo sobre el cumplimiento de las obligaciones pactadas. Este retraso cronológico agrava la situación legal y refuerza la necesidad de una corrección inmediata por parte del Estado miembro.

Si España no modifica su legislación para cumplir con los estándares europeos, el Ejecutivo europeo podría tomar medidas más severas. En tal escenario, Bruselas podría optar por remitir los asuntos directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta acción legal permitiría solicitar que se impongan sanciones financieras al país infractor, consolidando así la posición de la Comisión en la defensa de la integridad financiera de la UE.