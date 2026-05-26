La Comisión de Trabajo del Congreso da luz verde a la reforma de las mutualidades

La Comisión de Trabajo del Congreso ha dado luz verde al dictamen de la proposición de ley que regulará el tránsito voluntario de 100.000 autónomos de las mutualidades a la Seguridad Social. La reforma prevé la obligatoriedad de que todos los autónomos se den de alta en el RETA sin posibilidad de cotizar al colegio profesional de forma alternativa a la Seguridad Social.

La Comisión de Trabajo del Congreso da luz verde al dictamen de la proposición de ley que regulará el tránsito voluntario de 100.000 autónomos de las mutualidades a la Seguridad Social .

La reforma, que afecta a las mutualidades alternativas, prevé la obligatoriedad de que todos los autónomos se den de alta en el RETA sin posibilidad de cotizar al colegio profesional de forma alternativa a la Seguridad Social. El texto definitivo, que recoge las reclamaciones de los mutualistas afectados, establece la conversión de cada año de aportación a la mutualidad como un año de cotización a la Seguridad Social, independientemente del nivel de la cuantías satisfechas.

La proposición de ley también prevé la universalización del acceso al sistema público, eliminando el corte previo que limitaba el traslado únicamente a aquellos que hubieran ingresado en sus mutualidades antes del año 2013. Aunque se ha dado luz verde al texto definitivo, los grupos han dejado latente su disconformidad con el mismo, lo que podría afectar a la aprobación final de la reforma





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