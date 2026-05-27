La comisión de investigación sobre la dana en Les Cortscierre aprueba un dictamen crítico con la Generalitat

La comisión de investigación sobre la dana en Les Cortscierre ha aprobado un dictamen que critica las deficiencias en la información meteorológica e hidrológica y exime a la Generalitat. Los grupos mayoritarios de Les Corts han rechazado las enmiendas de totalidad de la oposición al dictamen.

La comisión de investigación sobre la dana en Les Cortscierre ha aprobado un dictamen que critica las deficiencias en la información meteorológica e hidrológica y exime a la Generalitat .

Los grupos mayoritarios de Les Corts han rechazado las enmiendas de totalidad de la oposición al dictamen, un documento de 126 páginas que critica la falta de ejecución por el Gobierno central de infraestructuras hídricas en zonas de riesgo. El PSPV ha lamentado que con este dictamen se repita el 'cierre en falso' que ocurrió con la comisión de investigación del accidente de Metrovalencia, intentando 'institucionalizar un relato falaz de los hechos' y ha pedido 'perdón a las víctimas' porque esta comisión no haya satisfecho 'las ansias y voluntad que tenían de conocer la verdad'.

El síndic socialista ha instado al PP y a Vox a que permitan su investidura y ha afirmado que 'hay una realidad que es la que está en el juzgado de instrucción, la que está todos los medios de comunicación, la que está la documentación a la que hemos podido acceder y hay una en un dictamen infame' que 'imponga el relato y las mentiras de Carlos Mazón'. El síndic del PP, Fernando Pastor, ha defendido que el resultado de la comisión de investigación ha sido un y en el que 'solo han fallado los representantes del Gobierno' central, al tiempo que ha criticado a Compromís por no presentar un dictamen con sus conclusiones a la comisión.

Los grupos de la oposición han criticado esta actitud y han reclamado que retirara la bebida de la mesa. La comisión de investigación se constituyó a finales de enero de 2025 y acaba después de celebrar doce sesiones, en las que ha escuchado el-un tercio de las recogidas en el plan de trabajo aprobado por el PP y Vox-, entre las que no figura la exconsellera de Interior Salomé Pradas ni su ex número dos, Emilio Argüeso





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