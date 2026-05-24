La cocina: la berenjena en la lasaña, una opción saludable y sabrosa

La berenjena es una planta muy mediterránea, la temporada natural de la berenjena se limita a los meses de más calor de julio a septiembre. La berenjena es un ingrediente saludable para la lasaña, sustituye la carne por una de las hortalizas mediterráneas con más carácter y es una alternativa más ligera a las lasañas tradicionales. Mujeres sin Hijos, Segunda edición, «Fuerza en su Carne. Dieta para vivir», CURD, 2018. Marinelli, La Cucina Moderna, Edizioni 2B, Roma

La berenjena es una planta muy mediterránea, y su temporada natural se limita a los meses de más calor, de julio a septiembre, cuando alcanzan su punto de madurez y su sabor y nutrientes están en su mejor momento.

La lasaña, hoy en día, puede transformarse en un plato saludable y sabroso si se preparan con ingredientes equilibrados. Esta versión a base de berenjenas puede ser una alternativa más ligera a las lasañas tradicionales, con láminas de pasta y carne. En este caso, se sustituye la carne por una de las hortalizas mediterráneas con más carácter. La berenjena no solo es una alternativa saludable, sino que tiene propiedades nutricionales y antioxidantes





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