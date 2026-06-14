La CNSE celebra sus primeros 90 años y la reina Letizia sorprende con la lengua de signos

La CNSE, la entidad más antigua de España en el ámbito de la discapacidad, celebró su primer aniversario en Madrid en el Jardín de Somentes. La reina Letizia, considerada la integrante de la Familia Real con mayor capacidad comunicativa, utilizó la lengua de signos para abrir y cerrar su mensaje, demostrando su particular estilo institucional. La CNSE ha contribuido a la conquista de la autonomía y el espacio público por parte de las personas sordas, y este logro refleja la independencia y la capacidad de comunicación necesaria.

La CNSE , la entidad más antigua de España en el ámbito de la discapacidad, celebró su primer aniversario en Madrid en el Jardín de Somentes.

La reina Letizia, considerada la integrante de la Familia Real con mayor capacidad comunicativa, utilizó la lengua de signos para abrir y cerrar su mensaje, demostrando su particular estilo institucional. La CNSE ha contribuido a la conquista de la autonomía y el espacio público por parte de las personas sordas, y este logro refleja la independencia y la capacidad de comunicación necesaria. La CNSE ha sido pionera en el ámbito de la discapacidad y ha guiado y beneficiado a muchos.

La reina ha destacado el trabajo indispensable de las personas sordas para consolidar un futuro donde la diversidad sea la fortaleza de nuestra sociedad





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