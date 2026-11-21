La CNMV propone un nuevo código de buen gobierno que exige la separación de los cargos de presidente y CEO en las grandes empresas cotizadas para evitar modelos monárquicos.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha lanzado una consulta pública para un nuevo vademécum de gobernanza corporativa que busca eliminar la concentración de poder en la cima de las grandes empresas. La entidad reguladora, dirigida actualmente por Carlos San Basilio, insta a las sociedades cotizadas a separar taxativamente los cargos de presidente del consejo y de consejero delegado (CEO). Esta propuesta pretende restablecer los contrapesos internos que permitan un control efectivo sobre la gestión operativa y estratégica.

La historia del Código Conthe y la resistencia empresarial

Este impulso regulatorio revive un debate que tuvo su punto de inflexión en enero de 2006, cuando se hizo público el Código Unificado de Recomendaciones sobre Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, conocido popularmente como Código Conthe. El entonces presidente del supervisor, Manuel Conthe, promovió esta reforma ambiciosa para atenuar el poder casi omnímodo que los presidentes del Ibex detentaban en sus empresas, estructuras que a menudo funcionaban como cortijos donde se gobernaba a discreción. La recomendación número 23 de aquel documento histórico exigía que, si el presidente era también el primer ejecutivo, se designara un vicepresidente independiente con capacidad para convocar juntas y evaluar al propio presidente.

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La oposición bancaria y el temor a la bicefalia

La propuesta original encontró una resistencia feraz por parte del sector financiero y patronal, que temía la pérdida de liderazgo claro. La banca, representada por la patronal AEB y figuras como Emilio Botín y Francisco González, se mostró reacia a altos diques de contención internos. La situación fue reforzada por las alegaciones presentadas por Bolsas y Mercados Españoles (BME), quienes enfatizaron los riesgos de la dualidad propuesta, argumentando costes de coordinación adicionales y la creación de una bicefalia susceptible de provocar riesgos para la estabilidad corporativa.

La oposición se extendió a la pujante patronal de las cajas de ahorros, presidida por Juan Ramón Quintás y flanqueada por el triunvirato formado por Ricardo Fornesa de La Caixa, Miguel Blesa de Caja Madrid y Braulio Medel de Unicaja. Estos líderes se opusieron a la separación de poderes bajo el argumento de que el planteamiento podría privar a la sociedad de un liderazgo neto, originando desavenencias en la gestión que resultarían perjudiciales para la entidad.

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La versión definitiva y la cultura presidencialista actual

Finalmente, la versión definitiva del Código Conthe, alumbrada en mayo de 2006, matizó la exigencia original. En lugar de imponer un vicepresidente con plenos poderes, se instó a que, en caso de presidencia ejecutiva, la empresa facultara a uno de los consejeros independientes para ejercer un control inicial. A pesar de estas concesiones, la pica en Flandes había quedado plantada y el debate sobre la estructura de poder en la élite empresarial española se consolidó. Más de dos décadas después, la cultura presidencialista sigue imperando en lo más atávico de la directiva del Ibex, donde el presidente mantiene una autoridad centralizada que a menudo eclipsa la figura del director general.

La nueva propuesta de Carlos San Basilio y el CEO reforzado

La reciente iniciativa de la CNMV, liderada por Carlos San Basilio, busca vencer estas resistencias históricas al reclamar de forma taxativa la separación de cargos. La nueva propuesta no solo pide la división de roles, sino que redefine la figura del consejero delegado. Se trata de entender el CEO como una figura especialmente reforzada, distinta del presidente, a quien se han delegado de forma amplia y principal las facultades del consejo, incluyendo las máximas capacidades de dirección e implementación de políticas estratégicas.

Este enfoque busca garantizar un adecuado equilibrio de poderes dentro de las grandes corporaciones, evitando que se conviertan en monarquías absolutas. La medida constituye un aviso a navegantes para las sociedades cotizadas, marcando un giro significativo hacia modelos de gobernanza más democráticos y equilibrados en la estructura de toma de decisiones de las principales empresas del mercado español.