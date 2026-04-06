La CNMV Alerta sobre Prácticas Engañosas en Plataformas de Inversión Digital

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) advierte sobre las técnicas de persuasión digital utilizadas por plataformas de inversión, incluyendo el precio por goteo, el encuadre manipulativo, las estrategias de escasez y las tácticas de 'sludge'. Publica una guía para ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas y protegerse de prácticas desleales.

Precio por goteo, manipulación del encuadre informativo, estrategias de escasez y tácticas de 'sludge' son algunas de las técnicas engañosas que emplean ciertas plataformas de inversión para atraer clientes y manipular sus decisiones financieras.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), en su constante labor de proteger a los inversores, ha emitido una advertencia pública en respuesta a estas prácticas desleales y ha publicado una guía detallada para ayudar a los inversores a navegar de forma segura por el panorama digital. En los últimos años, la CNMV ha redoblado sus esfuerzos para regular el sector financiero y poner coto a las estrategias de influencers financieros y corredores de bolsa que a menudo simplifican y trivializan la inversión, presentándola como un mero juego o una actividad sin riesgos reales. La Guía sobre Persuasión Digital para Inversores, que la CNMV ha puesto a disposición del público, explora en profundidad los métodos y estrategias empleados por plataformas, aplicaciones y páginas web para captar la atención de los usuarios e influir en sus decisiones en el ámbito de la inversión. El regulador advierte que, si bien estas técnicas pueden ser útiles en algunos casos, también pueden generar perjuicios significativos al condicionar decisiones que van en contra de los intereses de los inversores. La CNMV subraya que estas técnicas se fundamentan en el diseño y la tecnología de las plataformas, así como en la información que obtienen a través de la interacción del usuario con ellas. \Entre las prácticas más comunes y perjudiciales que denuncia la CNMV, se encuentran: el 'precio por goteo', una estrategia en la que se ocultan o se añaden cargos y comisiones adicionales a un precio inicial muy bajo, incrementando gradualmente el costo total de la inversión; la técnica del 'encuadre', que manipula la forma en que se presenta la información para alterar la percepción del usuario (por ejemplo, presentar un 90% de éxito en lugar de un 10% de fracaso), sin alterar el dato objetivo; las 'afirmaciones de escasez', que crean una sensación de urgencia y miedo a perder una oportunidad al presentar un producto o servicio como limitado o exclusivo; y las tácticas de 'sludge' (o 'lodo'), que dificultan el acceso a ciertos servicios, como la cancelación de cuentas o la retirada de fondos, creando obstáculos innecesarios para disuadir a los inversores. Para hacer frente a estas prácticas, la guía de la CNMV ofrece una serie de recomendaciones prácticas para invertir con mayor criterio en el entorno digital. Se enfatiza la importancia de verificar que la plataforma esté debidamente registrada, comprender a fondo el producto antes de invertir, comparar diferentes opciones, reconocer los elementos de gamificación que pueden influir en las decisiones y reducir la exposición a notificaciones y publicidad invasivas. Además, la guía destaca la importancia de ser consciente del uso que se hace de los datos personales y de mantener una actitud crítica y reflexiva frente a las propuestas de inversión que se presenten en línea. La CNMV recuerda que la educación financiera y la diligencia debida son herramientas fundamentales para protegerse de las prácticas engañosas y tomar decisiones de inversión informadas y responsables





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