La CNMC sanciona a Redeia por "infracción muy grave" en el apagón; la presidencia de Corredor en entredicho

La CNMC inicia un expediente sancionador contra Redeia por una "infracción muy grave" en el apagón de abril de 2023, cuestionando la gestión de su presidenta, Beatriz Corredor, y apuntando a una planificación deficiente por parte del operador del sistema. El fallo podría acarrear una multa millonaria y abrir la puerta a responsabilidades civiles.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ( CNMC ) ha iniciado un expediente sancionador contra Redeia por una infracción considerada muy grave en relación con el apagón eléctrico ocurrido el pasado 28 de abril. Este procedimiento pone en tela de juicio la gestión de la presidenta de Redeia , Beatriz Corredor , quien hasta ahora ha negado la responsabilidad de la empresa en el incidente.

Los análisis técnicos del organismo regulador sugieren una planificación deficiente por parte del operador del sistema, lo que habría agravado la situación. La seriedad de las conclusiones de la CNMC contrasta con los intentos de Corredor por eximir a Redeia de culpas, atribuyendo inicialmente el problema a la falta de regulación para las energías renovables y, posteriormente, a una planta fotovoltaica específica. El expediente se centra en cuatro funciones esenciales del operador del sistema, según lo estipulado en la Ley del Sistema Eléctrico: casar la oferta y la demanda, y operar con los medios disponibles ante incidencias. Esta es precisamente la función principal encomendada a Redeia por el Gobierno, a pesar de ser una empresa privada con participación estatal. Las fuentes técnicas consultadas indican que la valoración de la CNMC distingue la gravedad de la implicación de Redeia en el apagón total de la que se atribuye a las distribuidoras. Adicionalmente, se considera que la presunta infracción de Redeia pudo haber causado un perjuicio al conjunto del sistema y a terceros, tanto físicos como jurídicos. En contraste, las infracciones que se imputan a otras compañías eléctricas se califican como graves, pero sin implicar un riesgo para la garantía de suministro ni daño a terceros. Beatriz Corredor, presidenta de Redeia desde enero de 2020, se enfrenta a uno de los momentos más delicados de su mandato. A pesar de su trayectoria previa como registradora de la propiedad y su paso por la política como ministra de Vivienda, su conocimiento del sector energético ha sido cuestionado. Allegados a ella la describen como una profesional concienzuda que defenderá sus posturas ante estos graves hechos, que afectaron a todos los ciudadanos. Durante el último año, Corredor ha mantenido un enfrentamiento abierto con las eléctricas, llegando a señalar a una planta fotovoltaica como causa original del apagón y criticando a la CNMC por no haber implementado a tiempo la regulación necesaria para la estabilidad de la generación fotovoltaica, conocida como procedimiento operativo 7.4. Sin embargo, tanto la CNMC como el supervisor europeo recordaron en sus informes que Redeia contaba con procedimientos y medios suficientes para haber evitado la incidencia. La CNMC, en sus expedientes, considera que el apagón fue resultado de múltiples factores, pero destaca que el caso de Redeia es el único al que se le atribuye la capacidad de colapsar el sistema. El expediente a Redeia tiene un plazo de 18 meses para resolverse, pero su incoación abre la puerta a que tribunales civiles busquen responsables administrativos en caso de demandas por daños y perjuicios. Redeia podría enfrentarse a una multa de hasta 60 millones de euros, además de posibles responsabilidades contractuales futuras en los juzgados





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