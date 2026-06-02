La CNMC recomienda bajar las tarifas aeroportuarias de Aena un 0,59% anual entre 2027 y 2031 frente a la subida propuesta por la empresa

El regulador propone una reducción de las tasas aeroportuarias tras revisar al alza las previsiones de tráfico y reducir el coste de capital, while asegura la sostenibilidad del sistema y un ambicioso plan de inversiones de 9.991 millones de euros.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ( CNMC ) ha emitido su informe sobre el Documento de Regulación Aeroportuaria correspondiente al periodo 2027-2031 ( DORA III ), en el que recomienda una reducción anual de las tarifas aeroportuarias de Aena del 0,59% para el conjunto del período, en marcado contraste con la propuesta de la empresa que preveía un incremento del 3,82% anual.

La propuesta del regulador se fundamenta en una revisión al alza de las previsiones de crecimiento del tráfico aéreo, que sitúa ahora en un 2,2% anual, frente al 1,3% que había estimado Aena. Esta mayor Dinámica de pasajeros conlleva que la cifra proyectada para el año 2031 alcance los 366,7 millones de pasajeros, por encima de los 346,7 millones que figuraban en el escenario inicial de la compañía gestora de los aeropuertos españoles.

Paralelamente, la CNMC constata una reducción de los gastos de explotación (conocidos como OPEX) por valor de 741,5 millones de euros a lo largo del periodo regulatorio. En su análisis, el organismo advierte que la propuesta de Aena implicaba un crecimiento de costes muy superior al del tráfico, lo que a su juicio supondría asumir ineficiencias operativas no justificadas.

Otro factor determinante en la recomendación de tarifas a la baja es la disminución del coste de capital (WACC) que el regulador aplica, el cual pasa del 9% propuesto por Aena al 7,4%. Esta cifra, según explica la CNMC, se alinea con los criterios de la regulación europea y con la práctica habitual en otros sectores económicos sujetos a supervisión por parte del organismo.

Los ajustes propuestos en ingresos y costes permiten, a juicio del regulador, que el sistema aeroportuario español mantenga su sostenibilidad económico-financiera durante todo el quinquenio 2027-2031, tal y como se desprende del examen de los principales indicadores de solvencia y rentabilidad. El plan de inversiones asociado al DORA III asciende a un total de 9.991 millones de euros.

Más del 70% de esta cuantía se destinará a acciones encaminadas a ampliar la capacidad de las infraestructuras para absorber el crecimiento del tráfico, al mantenimiento de las instalaciones existentes y al refuerzo de los protocols de seguridad tanto en los aeropuertos como para los pasajeros. El resto de la inversión se canalizará hacia otros proyectos de modernización y mejora operativa.

La propuesta de la CNMC busca, en esencia, equilibrar la necesaria inversión en infraestructuras aeroportuarias con la competitividad de las tarifas, trasladando a los usuarios parte de los beneficios derivados de una mayor eficiencia y de unas condiciones de financiación más favorables. El regulador somete ahora este informe a un periodo de consulta pública antes de elevar su propuesta definitiva al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que tendrá la última palabra sobre las tarifas que regirán en los aeropuertos de Aena durante los próximos años





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